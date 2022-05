Hunger Games 5 : on sait qui jouera le rôle principal du nouveau film

En mai 2020, Suzanne Collins, l'auteure de la saga Hunger Games a sorti un nouveau roman, un préquel, intitulé "La Ballade du Serpent et de l'oiseau chanteur". Le film adapté de ce roman arrivera en salles en novembre 2023 et nous connaissons aujourd'hui l'acteur qui interprètera le rôle principal. Un certain Coriolanus Snow...

Hunger Games : de quoi parlera le cinquième film ?

Après quatre premiers films sortis entre 2012 et 2015, et plus de trois milliards de dollars au box-office mondial, la saga Hunger Games va faire son grand retour au cinéma. En effet, huit ans après avoir assisté à la fin des jeux et à l'histoire de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), l'arène de Panem s'apprête à ouvrir de nouveau ses portes.

Hunger Games : La Révolte, 2ème partie © Lionsgate

Comme pour les quatre premiers films, ce nouvel opus est basé sur un roman écrit par Suzanne Collins : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur paru en mai 2020. Il s'agit d'un préquel se déroulant plus de soixante ans avant les événements du premier film. Il se déroule plus précisément pendant les dixièmes Hunger Games (qui s'annoncent bien plus violents que les précédents) et suit l'ascension du jeune Coriolanus Snow. Ce dernier, futur président de Panem, se prépare à devenir mentor des tributs du District 12. Il s'attache particulièrement à la jeune fille, Lucy Gray Baird (découvrez ici son histoire).

Le casting s'étoffe

Vous l'aurez compris, les rôles principaux de ce nouveau film Hunger Games (pour le moment baptisé The Ballad of Songbirds and Snakes) seront donc Coriolanus Snow et Lucy Gray Baird. À quelques semaines du début du tournage, nous connaissons l'interprète du premier.

En effet, Lionsgate a annoncé que c'est le jeune acteur Tom Blyth, récemment vu dans la série The Gilded Age, qui interprétera Snow :

Bien qu'âgé de 27 ans, le personnage qu'il interprètera sera âgé de 18 ans. Nous ne connaissons en revanche pas encore le nom de l'actrice qui aura la chance de camper le rôle de Lucy. Mais ça ne saurait tarder.

Ce nouveau film est attendu sur nos écrans en novembre 2023. Il sera une nouvelle fois réalisé par Francis Lawrence.