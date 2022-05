Il était une fois 2 : le film se dévoile enfin avec une première photo

Après des années de développement, "Il était une fois 2" se dévoile enfin avec un premier cliché. Une photo sur laquelle Giselle fait face à un nouveau personnage, joué par Maya Rudolph.

Il était une fois : une princesse perdue dans New York

En 2007, avant d'être nommée aux Oscars pour ses performances dans Doute, Fighter, The Master, American Bluff et Vice, Amy Adams porte la comédie Il était une fois, dans laquelle elle livre une interprétation radicalement différente mais tout aussi impressionnante. L'actrice prête ses traits à Giselle, une princesse qui vit au royaume enchanté d'Andalasia.

Un monde idyllique en dessin animé, où elle peut chanter avec les animaux et où elle tombe folle amoureuse du charmant Edward (James Marsden). Mais alors que les deux tourtereaux s'apprêtent à s'unir pour toujours, la méchante Narissa (Susan Sarandon) prend l'apparence d'une vieille dame innocente et envoie Giselle dans un univers beaucoup moins tranquille et bien plus cruel... New York ! Perdue dans les rues bondées de Manhattan, la jeune femme peut heureusement compter sur le soutien de Robert Philip (Patrick Dempsey), un avocat spécialisé dans les divorces.

Giselle (Amy Adams) - Il était une fois ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Ayant rassemblé 2,8 millions de spectateurs français dans les salles obscures et récolté plus de 340 millions de dollars de recettes mondiales, Il était une fois s'est imposé comme un succès commercial. Dès 2008, Disney envisage de donner une suite au long-métrage décalé qui multiplie les références aux classiques de son catalogue comme Blanche-Neige et les sept nains et La Belle au bois dormant. Pendant plusieurs années, le projet n'avance pas, jusqu'à l'arrivée en 2016 d'Adam Shankman (Hairspray, Histoires enchantées) au poste de réalisateur. Le metteur en scène succède ainsi à Kevin Lima.

Giselle est enfin de retour !

Il faut ensuite attendre encore plusieurs années avant qu'Il était une fois 2 aboutisse vraiment. En décembre 2020, Disney annonce officiellement le lancement de la production et révèle que cette suite sera diffusée sur la plateforme de streaming Disney+. Et après une longue attente, les fans ont enfin droit à un premier aperçu du film.

Sur cette photographie, Giselle fait face à Malvina Monroe, une reine incarnée par Maya Rudolph (Mes meilleures amies, Copains pour toujours). Les deux personnages se défient du regard dans un endroit qui ressemble au royaume d'Andalasia. Dans le long-métrage, l'héroïne remettra en question son bonheur et devra en plus affronter Malvina, qui viendra perturber sa vie de couple et son équilibre familial. Patrick Dempsey, James Marsden et Idina Menzel seront de retour aux côtés d'Amy Adams dans Il était une fois 2. Le film est à découvrir dès le 24 novembre 2022 sur Disney+.