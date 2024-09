Il y a 60 ans, cette saga française culte aux 35 millions d'entrées débutait au cinéma

Il y a 60 ans, Le Gendarme de Saint-Tropez lançait une saga culte du cinéma français avec Louis de Funès dans le rôle inoubliable de Ludovic Cruchot. Ce film, réalisé par Jean Girault, a marqué le début de six comédies qui, ensemble, ont cumulé plus de 35 millions d'entrées. Grâce à l'humour unique de Louis de Funès et à des aventures rocambolesques, la saga est devenue un pilier du cinéma français. Même des décennies après leur sortie, ces films continuent de divertir et de toucher des générations de spectateurs.

Le Gendarme fête ses 60 ans

Il y a six décennies, Le Gendarme de Saint-Tropez débarquait sur les écrans, marquant le début d’une saga incontournable du cinéma français. Ce film, réalisé par Jean Girault et porté par un Louis de Funès en pleine ascension, a non seulement conquis le cœur des spectateurs à travers plusieurs générations, mais a également donné naissance à une série de six films ayant attiré plus de 35 millions de spectateurs au total, sur une période de 18 ans. Retour sur les débuts de cette saga culte qui fait encore aujourd'hui partie du patrimoine cinématographique français.

Sorti en 1964, Le Gendarme de Saint-Tropez (avec sa chanson aux paroles trompeuses) a rapidement rencontré un succès phénoménal. Le film raconte les aventures de Ludovic Cruchot (incarné par Louis de Funès), un gendarme ambitieux et un peu rigide, qui est transféré dans la paisible ville côtière de Saint-Tropez. Aux côtés de sa fille Nicole (interprétée par Geneviève Grad), Cruchot va se retrouver confronté à des situations aussi absurdes que cocasses, qu'il s'agisse de touristes insouciants ou d'une bande de voleurs de tableaux.

Dès sa sortie, le film connaît un accueil triomphal. Le talent comique de Louis de Funès, alors en plein essor séduit le public. Son personnage de Cruchot, avec ses mimiques exagérées, son énergie débordante et sa manière de gesticuler, devient immédiatement iconique.

Une saga qui traverse les décennies

Suite au succès du premier opus, la saga du Gendarme ne tarde pas à se développer. Jean Girault et son équipe décident de capitaliser sur l’engouement suscité par Cruchot et sa brigade en lançant rapidement une suite, Le Gendarme à New York (1965), où les gendarmes de Saint-Tropez se retrouvent cette fois-ci aux États-Unis, dans une série de situations tout aussi rocambolesques (dont une scène qui a été censurée par la Gendarmerie Française).

Avec cinq autres films sortis entre 1964 et 1982, la saga s'est imposée comme un pilier de la comédie française. Chaque film suit un schéma similaire, avec Cruchot et sa bande de gendarmes (Michel Galabru, Jean Lefebvre, Christian Marin et Guy Grosso, entre autres) plongés dans des quiproquos et des aventures improbables. Parmi les films les plus marquants, on peut citer Le Gendarme se marie (1968) et Le Gendarme en balade (1970), qui développent encore plus la vie personnelle de Cruchot, notamment à travers son mariage avec Josépha, interprétée par Claude Gensac.

Le succès de la saga repose en grande partie sur le charisme de Louis de Funès, dont les mimiques, les expressions faciales et l'énergie ont fait rire des millions de spectateurs. Le reste du casting, notamment Michel Galabru en adjudant chef Gerber, apporte également une touche de complicité comique. La force de ces films réside dans leur capacité à renouveler des situations farfelues tout en restant fidèles à la personnalité exubérante de Cruchot.

Avec plus de 35 millions d'entrées cumulées, Le Gendarme de Saint-Tropez et ses suites sont devenus des incontournables du cinéma français. La saga a non seulement marqué le cinéma des années 60 et 70, mais elle continue d’être diffusée régulièrement à la télévision, attirant toujours un large public. La popularité des films du Gendarme ne faiblit pas, et chaque génération semble redécouvrir avec plaisir ces comédies légères qui capturent l'humour intemporel de Louis de Funès.