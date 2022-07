Indiana Jones 5 : Harrison Ford "met le feu" dans le film d'après Boyd Holbrook

Après Mads Mikkelsen, c'est au tour de Boyd Holbrook de s'exprimer sur "Indiana Jones 5". Pour l'acteur, Harrison Ford n'est clairement pas trop vieux pour ces conneries.

Indiana Jones : l'après Steven Spielberg

Harrison Ford serait-il sur le point de faire ses adieux au cinéma en renfilant la veste en cuir du plus célèbre archéologue ? En juin dernier, John Williams - compositeur de la saga qui reprend la baguette pour le prochain opus - annonce à l'Associated Press qu'Indiana Jones 5 pourrait être le dernier film du comédien :

Pour le moment je travaille sur Indiana Jones 5 et je crois qu'Harrison Ford - qui est un peu plus jeune que moi - a annoncé que ce sera son dernier film. Je me suis donc dit que si Harrison pouvait le faire, je pourrais faire de même.

Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal ©Paramount Pictures

Projet extrêmement mystérieux, le long-métrage a la lourde tâche de succéder au décrié Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal. James Mangold, réalisateur émérite de Copland, Logan et Le Mans 66, a quant à lui la lourde tâche de succéder à Steven Spielberg, qui reste producteur exécutif sur le projet.

Pour l'instant, aucun détail n'a été dévoilé sur l'intrigue, même si des rumeurs autour d'un éventuel voyage temporel circulent. Aux côtés d'Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann, Shaunette Renée Wilson et Antonio Banderas complètent la distribution.

Harrison Ford en pleine forme

Plusieurs de ces partenaires ne tarissent pas d'éloges sur l'interprète de l'aventurier. En avril dernier, lors de la promotion de Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, Mads Mikkelsen déclare :

Je n'avais jamais rencontré Harrison Ford avant, c'était donc la première fois, et c'est une personne incroyablement forte. Pas seulement en tant qu'acteur, mais physiquement. Je me souviens de notre premier jour de tournage, c'était de nuit et on a arrêté à 5h du matin. Il est tout de suite monté sur son VTT et a fait 50 kilomètres. Harrison est un monstre, un très gentil monstre.

Interrogé par Variety à la première du film Vengeance organisée à Los Angeles, Boyd Holbrook s'est à son tour exprimé sur Harrison Ford. Selon lui, le temps n'a pas d'impact sur l'acteur de 80 ans :

Harrison Ford met le feu dans ce film. L'âge n'est rien d'autre qu'un nombre pour cet homme.

À propos de sa participation à Indiana Jones 5 et de ses retrouvailles avec James Mangold après Logan, il ajoute :

C'est comme un rêve d'enfant. Et l'on ressent de la pression, mais j'essaie de ne pas y faire attention. Je me concentre vraiment sur le travail à accomplir. Jim Mangold réalise le film, et ce mec ne peut pas faire de mauvais film. Il est tellement précis dans ce qu'il fait.

Indiana Jones 5 sortira le 28 juin 2023 au cinéma.