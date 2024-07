Insaisissables 3 : on sait quand sortira le prochain film

Lionsgate vient de dévoiler une information qui va faire plaisir aux fans d’une franchise populaire. Car, huit ans après la sortie de son prédécesseur, "Insaisissables 3" s’est enfin doté d’une date de sortie !

Insaisissables 3 avance doucement mais sûrement

Si son dernier film en date est sorti il y a maintenant huit ans, la franchise Insaisissables reste populaire. De nombreux fans réclament régulièrement le retour des 4 Cavaliers, ces magiciens qui utilisent leur expertise pour réaliser des braquages de haut niveau particulièrement spectaculaires et dénoncer des actes criminels. Le premier Insaisissables a récolté plus de 350 millions de dollars lorsqu’il a été projeté dans les salles, en 2013. Sa suite a, elle aussi, été un succès en rapportant plus de 330 millions de dollars. Avant même la sortie de ce film, Lionsgate avait annoncé un troisième volet. Et si l’on a très longtemps attendu de savoir quand il serait dévoilé, la réponse à cette question vient enfin d’être donnée.

Lionsgate révèle la date d’arrivée du film dans les salles

Comme le rapporte Deadline, Lionsgate a enfin annoncé la date de sortie d’Insaisissables 3. Le film sortira l’année prochaine dans les salles. Il arrivera plus précisément dans les cinémas nord-américains le 14 novembre 2025. Il devrait débarquer en France aux alentours de cette date.

L’intrigue d’Insaisissables 3 reste pour le moment un mystère. Toutefois, Deadline affirme qu’en plus de retrouver les 4 Cavaliers, nous pourrons découvrir une nouvelle génération de magiciens dans le long-métrage. Comme annoncé en septembre 2022, un nouveau réalisateur va faire son apparition dans la franchise pour nous faire découvrir cette nouvelle génération. Car, après Louis Leterrier et Jon M. Chu, c’est Ruben Fleischer qui s’occupera de diriger ce nouveau film.

Des habitués de la franchise, une revenante et de nouveaux visages au casting

En ce qui concerne le casting d’Insaisissables 3, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson et Dave Franco reprendront leurs rôles respectifs. Après avoir été suppléée par Lizzy Caplan dans le second volet, Isla Fisher reviendra aussi dans la peau d’Henley Reeves. On retrouvera donc les 4 Cavaliers du premier film. Morgan Freeman et Mark Ruffalo seront également toujours présents. Le long-métrage de Ruben Fleischer sera aussi l’occasion de découvrir de nouveaux personnages. Et donc de nouveaux acteurs dans la franchise. Ainsi, Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt et Rosamund Pike ont tous décroché un rôle dans ce nouveau volet.