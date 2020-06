Invisible Man : une suite va-t-elle arriver ?

Film acclamé par le public et poussé positivement par la presse, "Invisible Man" a enfin lancé le retour des Universal Monsters après l'échec initial du Dark Universe. La production Jason Blum pourrait-elle avoir une suite ? L'actrice principale, Elisabeth Moss, donne les conditions d'un possible retour.

Invisible Man, un reboot moderne

L'excellente Elisabeth Moss campe Cecilia, la compagne d'Adrian, un scientifique talentueux dont le comportement violent laisse fortement à désirer. Pressée de s'échapper de cette relation toxique, elle planifie une évasion en pleine nuit. Juste après son départ, elle découvre qu'Adrian s'est suicidé et qu'une partie de sa fortune lui revient. Mais la bonne nouvelle sera de courte durée car elle va rapidement se demander, à la suite d'événement étranges, si l'homme ne serait pas encore en vie avec la capacité d'être invisible. S'en suit un calvaire pour Cecilia, qui doit prouver absolument qu'elle est menacée par une entité que personne ne peut voir.

Sorti en début d'année avant la fermeture des salles à cause du COVID-19, Invisible Man est l'un des rares bons films à avoir pu sortir en 2020 - il est d'ailleurs de retour dans les salles depuis le 22 juin. En dépit du contexte et de sa carrière raccourcie, il a tout de même remporté 124 millions de dollars. Ce succès pourrait-il permettre d'avoir une suite ? Dans une interview pour Bloody Disgusting, Elisabeth Moss a été interrogée sur la possibilité de voir un second opus prolonger les motifs posés dans le film de Leigh Whannell. D'après elle, c'est le public qui décidera de l'existence d'un autre film :

Écoutez, si les gens veulent une suite, c'est une grosse partie de ce dont on a besoin pour le faire. Donc il faut faire passer le message comme quoi VOUS le voulez et je vous aiderai !

Une suite ? Pour raconter quoi ?

C'est la grande question de cette éventuelle suite. Cette revisite du mythe s'est faite en accord avec des problématiques modernes mais sa conclusion laisse que peu de latitude pour exprimer d'autres choses. Avec la recette Jason Blum (dépenser peu pour ne jamais perdre d'argent), il serait tentant d'essayer de capitaliser sur le succès du premier, à condition de trouver une bonne idée scénaristique qui permettrait à Elisabeth Moss de reprendre le rôle. Mais cette suite semble toujours peu probable à nos yeux, Universal étant d'ailleurs partant pour un autre film dans la même veine, avec La Femme Invisible, réalisé et mené à l'écran par Elizabeth Banks. Rien que pour cette raison, Invisible Man 2 ne doit pas être actuellement dans les plans du studio.