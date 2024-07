Le tournage de la suite d’un des films d’horreur les plus terrifiants est annoncé

Après l’annonce de la suite du film culte de 2015 "It Follows" l’année dernière, l’interprète principale du film vient de révéler la probable date de début du tournage.

It Follows, un titre majeur du genre de l’horreur

Sorti en 2015, It Follows a fait forte impression. Le film est centré sur Jay, une étudiante habitant à Detroit. Un jour, elle fait l’amour avec Hugh, un garçon qu’elle a commencé à fréquenter. Mais juste après, ce dernier l’endort avec du chloroforme. Jay se réveille attachée à un fauteuil roulant. Hugh lui explique alors qu’une entité capable de prendre différentes formes va désormais la poursuivre pour la tuer. À moins qu’elle ne parvienne à la détruire, le seul moyen pour Jay de se libérer de cette entité est de coucher avec quelqu’un d’autre…

Neuf ans après sa sortie, It Follows est toujours considéré comme l’un des meilleurs films d’horreur de ces dernières années. Le long-métrage de David Robert Mitchell a été salué pour son côté terrifiant, mais aussi la beauté de ses images. Depuis, une suite intitulée They Follow a été annoncée en octobre 2023. Sa principale interprète vient d’en donner des nouvelles.

La suite devrait être tournée l’année prochaine

C’est Maika Monroe qui interprète Jay dans It Follows. L’actrice reprendra son rôle dans la suite. Pour le moment, elle est en promotion de son prochain film, une autre production d’horreur : Longlegs. Dans ce contexte, Discussing Film l’a interviewé, et en a profité pour lui demander des nouvelles de They Follow. Et l’actrice a révélé que le tournage débuterait sans doute en 2025 :

On commence probablement en début d’année prochaine.

Pour le moment, aucun détail n’a filtré sur l’intrigue de They Follow. En tout cas, Maika Monroe a assuré être "très impatiente" de retravailler avec David Robert Mitchell, qu’elle a décrit comme l’un de ses réalisateurs préférés. Comme pour le premier film, le cinéaste a aussi signé le scénario de cette suite.

Une date de sortie en 2025 ou 2026 ?

Si les prises de vues de They Follow commencent bel et bien début 2025, on peut espérer découvrir le film d’ici la fin de cette même année. Autrement, il faudra sans doute patienter jusqu’en 2026.

D’ici-là, vous pouvez aller voir Maika Monroe dans Longlegs, sorti le 10 juillet dernier en France. Pour rappel, l’actrice a vécu une expérience mémorable sur le tournage, son cœur battant à tout rompre lorsqu’elle a découvert Nicolas Cage dans la peau de son personnage.