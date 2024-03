James Bond, Kraven et "ras le bol" : Aaron Talor-Jonhson fait le point

Aaron Taylor-Johnson est-il le nouveau James Bond ? Dans un grand portrait que lui consacre le magazine britannique Rolling Stone, l'acteur fait le point sur son année 2024 et doit se défaire de cette question brûlante...

L'année d'Aaron Taylor-Johnson

Aaron Taylor-Johnson est selon les médias britanniques le grand favori à la reprise du rôle de James Bond. Incarner le célèbre personnage inventé par Ian Fleming au cinéma n'est pas un rôle comme les autres. En effet, devenir James Bond revient à devenir une icône planétaire et ne jamais vraiment revenir de ce rôle. Pour le meilleur comme pour le pire, tous les interprètes jusque-là de l'agent 007 ont témoigné de l'extraordinaire dévouement requis, pour un rôle qui généralement relègue à l'arrière-plan toutes les autres lignes d'une filmographie.

Ives (Aaron Taylor-Johnson) - Tenet ©Warner Bros.

Une officialisation de l'acteur britannique de 33 ans dans le rôle de James Bond serait imminente. Une annonce qu'il ne fera pas lui-même, ou en tout cas pas seul, puisque tout ce qui concerne la saga 007 est orchestré avec secret et rigueur par Barbara Broccoli et Michael G. Wilson. Et à l'heure actuelle, s'il fait l'objet de toutes les discussions concernant ce casting très attendu après les adieux de Daniel Craig, Aaron Taylor-Johnson tient surtout à calmer le jeu.

L'acteur s'exerce au "ni oui ni non"

Dans un grand portrait que lui consacre Rolling Stone UK, la journaliste Christina Newland n'a pas esquivé le sujet Bond, mais s'est heurté à un Aaron Taylor-Johnson qui a sorti sa "poker face" et déclaré :

Je ne peux parler ici que de ce que je vais montrer et discuter. C'est-à-dire "The Fall Guy", "Nosferatu" et "Kraven the Hunter". Je suis là pour les promouvoir.

L'acteur botte en touche, mais la journaliste écrit alors que suit un long silence qu'elle juge plus "ironique que sérieux", alors qu'elle lui dit savoir qu'évidemment il ne spoilerait rien dans cette interview...

On peut s'interroger sur le fait que de ces trois films, Aaron Taylor-Johnson ne tient le rôle principal que de Kraven the Hunter. Il est en effet dans un rôle secondaire dans The Fall Guy et Nosferatu, respectivement portés par Ryan Gosling et Emily Blunt, Bill Skarsgård et Lily-Rose Depp. Un programme certes enthousiasmant, mais pas au point de consacrer sur ces seuls projets la cover story du prestigieux magazine britannique. De quoi suggérer donc que l'année 2024 d'Aaron Taylor-Johnson réserve une autre surprise...

"On en a tous eu ras-le-bol"

C'est d'ailleurs au sujet de Kraven the Hunter que l'acteur s'est montré plus loquace. Conscient que le genre super-héroïque et ses franchises sont dans le creux de la vague, il a expliqué pourquoi il avait accepté ce rôle, le jugeant différent.

Je pense qu'il y a quelque chose d'unique à propos de ce personnage, et quelque chose de consistant. On en a tous eu ras-le-bol de voir certains films de studio, une certaine forme de pop culture... où les studios produisent à la chaîne des trucs qui diluent l'envie d'aller au cinéma. Je n'aurais pas signé pour ce rôle si je n'avais pas senti qu'il y avait vraiment quelque chose à créer avec ce personnage.

Kraven the Hunter (Aaron Taylor-Johnson) - Kraven the Hunter ©Sony Pictures

Aaron Taylor-Johnson développe ensuite :