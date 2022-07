James Bond : les frères Russo ont un avis tranché sur le prochain acteur

En pleine promotion de "The Gray Man", Anthony et Joe Russo ont donné leur avis sur l'acteur capable de succéder à Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Pour les réalisateurs, Regé-Jean Page est le candidat idéal.

Le prochain James Bond n'est pas pour tout de suite

En 2021, Daniel Craig incarne une dernière fois James Bond dans Mourir peut attendre, cinquième opus après Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et 007 Spectre avec lequel le comédien faits ses adieux définitifs au personnage, ne laissant aucune place à un éventuel retour. Désormais, la question principale autour de l'agent secret créé par Ian Fleming est bien sûr la suivante : qui prendra la relève en tant que tête d'affiche de la licence cinématographique ?

James Bond (Daniel Craig) - Mourir peut attendre ©Universal Pictures

Lors d'un événement privé organisé à Londres en juin dernier, Barbara Broccoli a clairement fait comprendre qu'il faudra être patient avant d'en savoir plus sur le futur interprète de James Bond :

Personne n'est dans la course (pour le moment, ndlr). Nous réfléchissons où aller avec le personnage, nous en discutons. Il n'y a pas de scénario et nous n'en aurons pas avant d'avoir décidé comment approcher le prochain film parce que, vraiment, c'est une réinvention de Bond. Nous réinventons qui il est et cela prend du temps. Je dirais que le tournage débutera au mieux dans deux ans.

Les frères Russo convaincus par Regé-Jean Page

Des propos qui n'empêchent évidemment pas quelques avis et autres spéculations. Tandis que Henry Cavill a récemment fait un gros clin d'oeil à la saga dans une vidéo promotionnelle, Ana de Armas a déclaré qu'elle ne souhaite pas que le personnage culte devienne une femme :

Il n'y a pas besoin d'une femme Bond. On ne devrait pas avoir besoin de voler le personnage de quelqu'un d'autre, pour prendre le relais (...) Ce que je souhaite est que les rôles féminins dans les films Bond, où James Bond serait toujours un homme, soient construits différemment. Qu'elles aient plus d'importance et de reconnaissance. Ça me semble plus intéressant que de simplement renverser les choses.

Carmichael (Regé-Jean Page) - The Gray Man ©Netflix

Après la comédienne actuellement à l'affiche de The Gray Man, c'est au tour des réalisateurs du film d'action porté par Ryan Gosling et Chris Evans de donner leur point de vue sur le successeur de Daniel Craig. Sans hésiter, Joe et Anthony Russo ont assuré lors d'un entretien pour RadioTimes cité par Deadline que Regé-Jean Page, également au casting du blockbuster Netflix, serait parfait dans le costume de 007. Joe Russo a affirmé au sujet de l'acteur :

Il est fantastique. Il a plus de charisme dans son auriculaire que la plupart des gens n'en ont dans tout leur corps. On pourrait le regarder faire n'importe quoi, comme lire l'annuaire téléphonique.

Anthony Russo a approuvé, vantant à son tour le "charme" de la star de la première saison de La Chronique des Bridgerton. Reste à savoir si leur éloge parviendra à convaincre Barbara Broccoli et Michael G. Wilson.