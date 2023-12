James Gunn tacle les films de super-héros qui font du "porno de caméo"

Alors qu'il a pour mission de relancer le DC Universe au cinéma, James Gunn a pointé ce qui n'allait pas dans certains films de super-héros récents : un manque de cohérence et des caméos inutiles.

James Gunn n'est pas tendre avec les précédents films DC

James Gunn s'est imposé à Hollywood en réalisant le premier film Les Gardiens de la Galaxie (2014). Dix ans plus tard, le cinéaste est devenu un membre important de Marvel et du MCU (Marvel Cinematic Universe) en dirigeant deux suites (2017 et 2023) avant de passer chez la concurrence DC.

Le réalisateur a en effet continué dans le monde des super-héros avec The Suicide Squad (2021) et la série Peacemaker (2022). Et il est désormais à la tête de DC Studios (avec le producteur Peter Safran). Grâce à cela, il va pouvoir reconstruire un univers super-héroïque en commençant avec son Superman Legacy, prévu pour 2025.

James Gunn sur le tournage The Suicide Squad ©Warner Bros.

Le cinéaste a donc quelques arguments pour faire entendre son opinion sur ce qui est, d'après lui, bon ou non pour un film de super-héros. Et il ne se prive pas de pointer ce qui n'a pas fonctionné du côté de DC avant qu'il n'arrive. Il faut dire que James Gunn est souvent questionné par les fans sur X (anciennement Twitter) sur le sujet, et le réalisateur prend souvent le temps de leur répondre. Mais c'est cette fois sur Threads (via Deadline), l'équivalant de X lancé par Meta, qu'il a donné son avis sur le manque de cohérence au sein du DC Universe.

L'un des problèmes du DCEU dans le passé était qu'il n'y avait pas de véritable cohérence au sein de l'univers lui-même. Cela n'a jamais signifié que tout le contenu des films d'animation et des jeux vidéo serait dans le DCU. J'ai dit (et je continue à dire) que la plupart des émissions de télévision et des films seront dans l'univers DCU, avec une histoire occasionnelle d'Elseworld (comme The Batman de Matt Reeves), mais il faudra qu'elle soit exceptionnelle.

Trop de caméo, tue le caméo

James Gunn a ainsi clarifié sa position sur le futur du DC Universe, avant de continuer ses critiques sur les films précédents en pointant l'usage excessif et peu réfléchi de caméos. Pour lui, faire venir un personnage quelques secondes uniquement pour le montrer et faire un clin d'œil aux fans, sans que cela apporte quoi que ce soit au film, cela n'a aucun intérêt. Et il appelle même cela du "cameo porn" (du "porno de caméo").

J'appelle ça du "Cameo Porn" et c'est l'un des pires éléments des récents films de super-héros. Si un personnage apparaît dans un film, il doit avoir une raison d'y être du point de vue de l'histoire.

Certains y verront sans doute un petit tacle à, par exemple, The Flash, qui a proposé notamment un caméo très critiqué de Nicolas Cage. Ainsi, pour son Superman Legacy, James Gunn l'affirme, tous les rôles présents dans le film ne seront pas des caméos, mais des vrais personnages secondaires avec un intérêt pour l'histoire. On verra cela le 9 juillet 2025 en salles.