James Gunn se souvient de la première rencontre entre Tom Holland et Stan Lee

Le réalisateur James Gunn a raconté la première rencontre entre l'acteur Tom Holland (l'interprète de Spider-Man) et le regretté Stan Lee. Une première entrevue hilarante dans laquelle Stan Lee a brillé par son humour légendaire.

Le réalisateur de Les Gardiens de la Galaxie, James Gunn, a récemment organisé une séances de questions/réponses sur son compte Instagram. Il a répondu à de nombreuses questions des fans, dont une était assez nostalgique. Un de ses admirateurs a en effet demandé à James Gunn quel était son meilleur souvenir de Stan Lee.

Stan Lee avait toujours le mot pour faire rire

Stan Lee est décédé le 12 décembre 2018. Ce dessinateur et scénariste de comics était une véritable icône de cet univers. Il est notamment un des membres-clés de Marvel Comics. Dernièrement, il est devenu célèbre auprès du grand public grâce à ses nombreux caméos dans les différents films Marvel, parmi les personnages qu'il a créés.

James Gunn se rappelle d'une rencontre plutôt drôle avec Stan Lee. Il venait lui présenter le jeune Tom Holland, l'interprète de Spider-Man. Un choc de générations qui s'est soldé par un trait d'humour de Stan Lee. James Gunn se souvient :

J'ai présenté Stan à Tom Holland juste après l'embauche de Tom pour jouer Spider-Man. Stan lui a dit « Oui bien sûr ! J'entends que tu es génial ! Personnellement, je ne le vois pas ! »

Le cinéaste conclut son histoire en affirmant que l'assistance était morte de rire. Un souvenir qui démontre la verve et la bonne humeur de celui qu'on surnomme aussi Stan the Man. Difficile d'imaginer la réaction du jeune Tom Holland, gentiment humilié par l'irremplaçable Stan Lee.

Le dernier caméo de Stan Lee est dans Avengers : Endgame. Marvel Studios a promis que le créateur de Marvel ne serait pas recréé numériquement pour des besoins de caméo. Le studio pense à d'autres façons détournées de rendre continuellement hommage à Stan Lee, une manière d’honorer son héritage dans les futurs films.

Le prochain film estampillé Marvel Studios est attendu le 28 octobre prochain. Il s'agit de Black Widow, qui a été retardé à cause de la pandémie de Covid-19. Mais en attendant le retour de Scarlett Johansson, les fans Marvel pourront patienter avec la série The Falcon & The Winter Soldier, attendue au mois d'août sur Disney +.