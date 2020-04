James Marsden (Cyclope) revient sur le succès de la trilogie X-Men

L'acteur James Marsden, qui interprétait Cyclope dans la première trilogie de la franchise « X-Men » est largement revenu sur le succès de cette saga. Avec le recul, il se rend compte du chemin parcouru.

L'acteur James Marsden, récemment à l'affiche de Sonic, est d'humeur nostalgique. Lors d'un entretien avec CinemaBlend, le comédien est revenu sur l'un de ses rôles phares : Cyclope dans la trilogie X-Men. À l'occasion de cette discussion, l'acteur a pris un certain recul sur ce succès, et revient décortiquer ce qui a fait la force de ces films.

Une trilogie culte

Initiée en 2000 avec le premier opus, la franchise X-Men a posé les bases du genre super-héroïque. Notamment grâce à l'incroyable X-Men 2, le genre entier s'est codifié en s'inspirant du film de Bryan Singer. Un succès tel, que 20 ans plus tard, les mutants sont toujours présents sur grand écran. Le dernier opus en date est X-Men : Dark Phoenix, et les fans attentent toujours New Mutants. X-Men 2 a donc inspiré toute une génération de films de super-héros, et James Marsden en est bien conscient :

Je pense qu'à l'époque nous espérions tous que le film devienne ce qu'il est finalement devenu. Nous savions que le film avait un pouvoir d'héritage fort. Les X-Men existent depuis 1963 je crois. Donc quand nous avons débuté, il y avait déjà 40 ans d'histoire et de fans. Nous savions donc que si nous faisions les choses correctement, on s'engageait pour quelque chose qui durerait toujours, pour très longtemps. Je l'avais espéré, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse encore aujourd'hui des films X-Men. Je pensait qu'ils en feraient 4, peut-être 5, mais a combien on en est maintenant ? 10 ? C'est un peu fou mais c'est vraiment cool.

Effectivement, si l'on compte New Mutants et les deux Deadpool, la franchise contient actuellement 13 longs-métrages (sans parler des séries télévisées). Une réussite impressionnante de la part de la 20th Century Fox. James Marsden a participé à 4 opus de la saga : dans la trilogie originelle et très brièvement dans Days of Future Past :

Évidemment je n’ai pas participé à tous les films, mais j'existe dans cet univers, et ce, pour toujours. C'est quelque chose dont je suis vraiment fier. C'était la première fois de ma carrière que je me disais : « maintenant je fais partie de quelque chose de vraiment spécial, c'est une opportunité unique ».

Aujourd'hui, difficile de connaître l'avenir de la franchise X-Men au cinéma. Parce que la 20th Century Fox s'est faite racheter par Disney. Et, à l'heure actuelle, c'est très compliqué de connaître l'avenir des mutants au sein du Marvel Cinematic Universe. Le dernier opus de la franchise X-Men telle que nous la connaissons sera New Mutants, dont la date de sortie est pour le moment inconnue à cause du Covid-19.