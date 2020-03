James Wan développe un film Universal Monsters

Vous avez aimé ? Partagez :

Le réalisateur James Wan serait en train de développer un film Universal Monsters. Il y a quelques temps, il était attaché à un futur projet Frankenstein. Sans confirmation que ce soit le même projet, James Wan est en tout cas intéressé par les monstres Universal.

Il y a quelques temps, Universal a tenté de lancer un univers connecté : le Dark Universe. À la manière du Marvel Cinematic Universe, le studio voulait créer un univers interconnecté entre différents films de monstres. La Momie était la pierre angulaire de cette idée, malheureusement le film a fait un bide critique et financier important : 409 millions de dollars pour un budget de 125 millions. Ainsi, Universal a laissé ce projet dans un coin. Mais le récent succès de Invisible Man (plus de 61 millions de dollars de recette pour le moment) change la donne.

James Wan aux manettes

Le réalisateur James Wan serait en train de développer un film Universal Monsters. Robbie Thompson a été choisi pour écrire le scénario. Ce projet, encore très secret, s’inspirerait de l’héritage des films de monstres Universal, et brillerait à travers un prisme moderne. Des sources disent que ce projet aura des nuances de Paranoïak et que l’histoire se concentrera sur un groupe d’adolescents qui découvre qu’un voisin construit un monstre dans son sous-sol. Le monstre finira sans doute par éclater au grand jour.

Il y a quelques temps une rumeur annonçait que James Wan allait s’occuper d’un film Frankenstein. De même, Jason Blum serait partant pour relancer ce mythe sur grand écran. Ainsi, on ne sait pas encore si ces deux projets sont liés, sont les mêmes, ou s’ils sont deux idées distinctes. Mais vu ces premières lignes de synopsis, l’histoire rappelle quand même beaucoup le mythe du monstre de Frankenstein.

Les personnages d’Universal Monsters incluent les figures emblématiques Dracula, la Momie, l’Homme Invisible, le monstre de Frankenstein, le Loup-Garou, et la Créature du lagon noir. Une belle équipe qui ferait presque pâlir les Avengers. On ne sait pas encore si Universal a en tête de relancer le Dark Universe. Mais le succès de Invisible Man pousse le studio à produire plus de films de monstres, un genre qu’il exploite depuis les débuts du cinéma. Affaire à suivre donc.