Jason Statham se déchaine dans la bande-annonce du nouveau David Ayer

"The Beekeeper", le nouveau film d'action de David Ayer (Suicide Squad, Bright) avec Jason Statham se dévoile avec une bande-annonce violente et explosive.

Jason Statham est très énervé dans The Beekeeper

Lorsqu'il ne balance pas sur Fast & Furious, les producteurs de Suicide Squad ou Hollywood en général, David Ayer a visiblement encore un peu de temps pour réaliser des films. La preuve avec The Beekeeper, son nouveau film d'action porté par Jason Statham.

L'acteur ne dit jamais non à un peu de castagne. Et avec David Ayer, il a trouvé à qui parler, comme on peut le voir avec la bande-annonce (vidéo en une d'article) qui vient d'être dévoilée. Comme le titre l'indique, Jason Statham jouera un gentil apiculteur qui n'a pour seule amie sa voisine.

Jason Statham - The Beekeeper ©MGM

Mais lorsque cette dernière est victime d'une arnaque et, ruinée, décide de mettre fin à ses jours, l'ami des abeilles va vraiment s'énerver ! Car il appartient en réalité à une organisation secrète d'agents surentraînés appelés les Beekeepers. Le voilà donc partie pour se venger des responsables. Une vendetta qui ira encore plus loin puisque c'est toute l'organisation qu'il voudra détruire...

Du mieux pour David Ayer

Même si on retrouve le penchant pour la violence de David Ayer, The Beekeeper apparaît surtout comme "un film de Jason Statham". C'est-à-dire que le scénario importe peu, tant qu'on peut voir l'acteur casser des gueules et tout exploser sur son passage. C'est clairement la sympathie qu'on a pour lui, et son investissement pour ces films d'action, qui font qu'on aime voir ce genre de production.

Le résultat semble tout de même au-dessus des dernières réalisations de David Ayer (The Tax Collector), tandis que pour Jason Statham on reste dans la lignée de ce qu'il fait depuis des années.

Enfin, notons la présence au casting de The Beekeeper de Jeremy Irons, Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi ou encore Josh Hutcherson. Il n'y a pas encore de date de sortie en France, mais le film sera dans les salles américaines le 12 janvier.