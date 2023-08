Suicide Squad : "cette merde a brisé" David Ayer

David Ayer a toujours du mal à tourner la page de "Suicide Squad" (2016). Le réalisateur a été "brisé" par la manière dont Hollywood a transformé son film en une "putain de comédie".

David Ayer détruit par Suicide Squad

Voilà un moment que David Ayer est en boucle au sujet de son Suicide Squad (2016). Même si le film a rapporté plus de 746 millions de dollars de recettes au box-office mondial, il n'est pas considéré comme une réussite. Et d'après son réalisateur, ce n'est pas de sa faute. Pour lui, c'est le studio Warner Bros. qui est responsable de ce raté. Les producteurs auraient imposés de nombreux changements et le résultat final serait loin de sa vision originale.

Jared Leto - Suicide Squad ©Warner Bros.

Depuis, le cinéaste n'a cessé de clamer haut et fort que sa version de Suicide Squad serait bien meilleure. À la manière de Zack Snyder avec Justice League, David Ayer a même réclamé un director's cut et a tenté de rallier à sa cause les fans. Mais pour le moment Warner Bros. n'a pas l'intention de revenir sur ce film. Le studio a même préféré produire un nouveau film, The Suicide Squad, sorti en 2021.

"Comme regarder quelqu'un qu'on aime se faire baiser par quelqu'un qu'on déteste"

David Ayer continue donc d'exprimer son ressenti à l'égard des studios et d'Hollywood. Récemment, il avait pointé du doigt la saga Fast & Furious et son travail sur le premier film (comme scénariste). Dans le podcast Real Ones with Jon Bernthal (via Deadline), le réalisateur est allé encore plus loin cette fois en déclarant avoir été véritablement brisé par Hollywood et Suicide Squad. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y va pas avec des pincettes pour exprimer sa colère.

Ce que je dis aux gens c'est qu'Hollywood, c'est comme regarder quelqu'un qu'on aime se faire baiser par quelqu'un qu'on déteste. Suicide Squad en est l'exemple le plus marquant. Cette merde m'a brisé.

Il continue en rappelant qu'avant Suicide Squad il sortait du succès de Fury (2014) et qu'il avait alors "la ville entre les mains". Mais les sorties de Deadpool (10 février 2016) et Batman v Superman (23 mars 2016) auraient eu un impact direct sur son film.

J'aurais pu faire n'importe quoi, et j'ai fait n'importe quoi. Je me suis lancé dans ce voyage qu'est Suicide Squad. Et c'est la même chose - authentique, sincère, avec toutes les répétitions, et la volonté d'entrer vraiment dans l'âme de chacun. De créer cette chose étonnante, en collaboration. Et puis Deadpool est arrivé. Et ils n'ont pas fait de test avec Batman v Superman, donc ils s'attendaient à un résultat différent, mais ils ont été martelés par toutes les critiques. Du coup ils se sont dit : "Bon, on va transformer le film sombre et plein d'âme de David Ayer en une putain de comédie".

Par le passé, David Ayer a tout de même pris sa part de responsabilité sur certains éléments ratés de Suicide Squad. Notamment le portrait raté d'Harley Quinn, ou encore une grosse erreur au sujet du Joker.