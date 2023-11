"Je ne la remercierai jamais assez" : Leonardo DiCaprio rend hommage à Sharon Stone

Sans l'insistance et le geste généreux de Sharon Stone, alors qu'il n'avait que 19 ans, Leonardo DiCaprio n'aurait peut-être pas eu la même carrière. L'acteur et superstar s'en souvient bien, et a ainsi rendu un bel hommage à l'iconique actrice hollywoodienne.

Mort ou vif, Sharon Stone à la rescousse

En 1995, Sam Raimi réalise le western Mort ou vif. Dans ce film, Sharon Stone, aussi productrice du film, incarne Ellen "Lady", une jeune étrangère qui arrive dans la ville de Redemption. Dans cette petite ville, tenue par le shérif tyrannique Herod, celui-ci organise chaque année un concours de duels à mort. Ellen est venue pour participer au tournoi, mais elle a une raison plus personnelle d'être là...

Mort ou vif, en plus de Sharon Stone, dispose d'un très beau casting, avec notamment Gene Hackman pour incarner le shérif Herod, ainsi que le jeune Leonardo DiCaprio et Russell Crowe - son premier film à Hollywood -, qui incarnent des participants au concours de duels. Comme il l'a déjà été raconté, ni Leonardo DiCaprio ni Russell Crowe n'auraient décroché leur rôle si Sharon Stone n'avait pas intensément milité pour leur casting. Elle a même payé de sa poche le cachet de Leonardo DiCaprio, dont les studios ne voulaient pas.

Mort ou vif ©Sony Pictures

La parole de Leonardo DiCaprio est très rare. L'acteur, à ranger parmi les plus grands interprètes de sa génération, se réserve effectivement pour l'écran, où il s'est encore montré brillant dans le récent Killers of the Flower Moon de son réalisateur fétiche Martin Scorsese. Mais il est revenu tout récemment sur le geste très généreux de Sharon Stone, lors d'une interview accordée avec Lily Gladstone à E! News.

Leonardo DiCaprio reconnaissant

Aujourd'hui, Leonardo DiCaprio peut s'enorgueillir d'une filmographie étincelante. Titulaire de grands rôles chez de grands cinéastes, il est devenu incontournable en 1998 après le succès phénoménal de Titanic de James Cameron, alors qu'il n'était âgé que de 24 ans. Mais avant d'en arriver là, il n'était qu'un jeune comédien que les studios considéraient comme suffisamment inconnu pour le recaler régulièrement des castings. Sans compter que Leonardo DiCaprio se montrait déjà très parcimonieux dans le choix des films où il souhaitait apparaître...

C'est pourquoi Sony Pictures, producteur et distributeur de Mort ou vif, ne désirait pas lui confier le rôle de Fee "The Kid" Herod, et que Sharon Stone a ainsi payé elle-même le cachet de Leonardo DiCaprio pour qu'il soit dans le film. Un geste qui a été décisif pour la suite de la carrière de l'acteur, et auquel celui-ci a donc tenu à rendre hommage (à partir de 6'05 dans la vidéo ci-dessous).

Je l'ai remercié plusieurs fois. Je ne crois pas lui avoir envoyé un cadeau, quelque chose, pour la remercier, mais je ne la remercierai jamais assez. (...) Elle a été extraordinaire, elle a fait ça pour moi et Russell Crowe, je pense qu'elle avait vu nos films, "Romper Stomper" et "Gilbert Grape", et elle adit : "Ce sont les deux acteurs avec qui je veux travailler. Vous savez, elle a été une grande bienfaitrice du cinéma, et elle a donné des opportunités à d'autres acteurs. Je lui en suis donc vraiment très reconnaissant.

Un bel hommage et de nouveaux remerciements "en public", venus d'un des plus grands acteurs contemporains et adressés à une icône du cinéma hollywoodien. Classe.