Je suis une légende 2 : Will Smith donne (enfin) des nouvelles du film

Plusieurs années après son officialisation, où en est la suite de "Je suis une légende" ? Will Smith a enfin donné des nouvelles du film dans lequel il reprendra son rôle de Robert Neville face à Michael B. Jordan.

La suite de "Je suis une légende" arrive au cinéma

Le film Je suis une légende, sorti en 2007 et réalisé par Francis Lawrence, est rapidement devenu un classique du genre post-apocalyptique. Adapté du roman de Richard Matheson, le film met en scène Will Smith dans le rôle de Robert Neville, un scientifique qui semble être le dernier homme vivant dans un New York dévasté par un virus transformant les humains en créatures nocturnes et agressives.

En 2022, la suite du film a été officiellement annoncée, avec le retour de Will Smith dans le rôle principal et Michael B. Jordan dans le deuxième rôle masculin. Une information cruciale à noter est que la suite prendra en compte la fin alternative du film original comme point de départ.

Dans cette fin alternative, plus fidèle au roman de Matheson, Neville survit et intègre le camp des survivants avec Anna et Ethan.

Will Smith donne enfin des nouvelles du projet

Après plusieurs années sans information, Will Smith a enfin donné des nouvelles de Je suis une légende 2 ! Et bonne nouvelle pour les fans qui attendent avec impatience de retrouver Robert Neville : le film est toujours en bonne voie.

Dans une interview donnée à Entertainment Tonight (ET), Will Smith a enfin donné des nouvelles de l'avancement du film. Bien que l'acteur et producteur n'ait pas précisé quand le tournage commencerait, il a partagé des détails encourageants sur la progression du projet et sa collaboration avec Michael B. Jordan, qui servira également de co-producteur :

Nous avons passé quelques semaines ensemble il y a environ un mois. Je pense que ça s'annonce bien. Nous avons des idées vraiment solides... Je pense que nous allons réussir à faire ce film ensemble. Ce type est incroyable, donc j'adorerais faire ça.

Pour l'heure, il n'y a pas encore de date de sortie ou de détails sur l'intrigue.