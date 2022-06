L'immense acteur Jean-Louis Trintignant est décédé à 91 ans

Visage inoubliable du cinéma et du théâtre, Jean-Louis Trintignant s'est éteint à l'âge de 91 ans. Son épouse Mariane Hoepfner Trintignant a annoncé la triste nouvelle à l'AFP, par le biais d'un communiqué transmis par son agent. L'acteur est "mort paisiblement, de vieillesse, ce matin, chez lui, dans le Gard, entouré de ses proches".

Né le 11 décembre 1930 dans le Vaucluse, il s'intéresse d'abord à la scène et au théâtre, avant de se tourner vers le septième art. C'est son rôle dans Et Dieu créa la femme, drame de Roger Vadim où il donne la réplique à Brigitte Bardot, qui le révèle au grand public. Le jeune acteur entame d'ailleurs une liaison avec BB, qui fait voler en éclats son union avec Stéphane Audran.

La vie de Jean-Louis Trintignant est par la suite marquée par plusieurs drames. En 1961, le comédien épouse Nadine Trintignant. Ils deviennent parents de trois enfants : Marie, née en 1962 ; Pauline, en 1969 et Vincent en 1973. En 1970, la petite Pauline décède à l'âge de dix mois, pendant le tournage du film Le Conformiste de Bernardo Bertolucci. Dans l'ouvrage Du côté d’Uzès : entretiens avec André Asséo paru en 2012, Jean-Louis Trintignant se souvient :

Un matin, alors que je partais tourner, je suis allé embrasser Pauline dans son berceau. Elle était morte, on n’a pas su comment. J’ai dit à Nadine : 'Soit on se suicide, soit on accepte de vivre pour Marie'.