Jeanne du Barry : Johnny Depp odieux sur le tournage ? Maïwenn répond

Maïwenn est revenue sur les rumeurs de tensions avec Johnny Depp sur le tournage de son film "Jeanne du Barry". L'actrice et réalisatrice a donné sa version des faits.

Jeanne du Barry, l'étonnant projet de Maïwenn

Jeanne du Barry fait parler depuis plusieurs mois. Dès l'annonce du projet, on s'étonnait de voir Maïwenn se lancer dans un film en costume centré sur la dernière favorite du roi Louis XV. Surprenant également de voir Johnny Depp rejoindre le tournage pour incarner justement le roi de France. Pourtant, ce long-métrage, Maïwenn y a pensé pendant des années.

Depuis sa découverte de Marie Antoinette de Sofia Coppola en 2006. Dedans, c'est Asia Argento qui incarne Jeanne du Barry et rapidement Maïwenn s'est retrouvée dans ce personnage historique, comme elle l'a confié à Première dans une interview avec Thierry Cheze.

Je connais pour les avoir vécues plein de choses qu’elle a traversées. Avoir quitté l’école très tôt, avoir senti très jeune que le charme et la séduction pouvaient l’emmener très loin. Avoir aimé très jeune un homme de pouvoir et avoir été traitée de pute durant toute la période où ils ont été ensemble…

Maïwenn - Jeanne du Barry ©Le Pacte

Seulement, à cette époque, un projet de cette ampleur semblait pour elle inaccessible - la même année elle sortait son premier film Pardonnez-moi. Dans le numéro de mai du magazine français, on apprend donc que Jeanne du Barry a mis du temps à se construire et se monter, et que les acteurs envisagés pour incarner Louis XV se sont succédés.

Comment Johnny Depp est devenu Louis XV ?

D'abord des acteurs français, qui ont soit refusé, soit été contraints d'abandonner suite à des problèmes de santé. Ce n'est qu'après une tentative désespérée que Maïwenn a contacté Johnny Depp, "sans grand espoir", mais en lui expliquant pourquoi il serait "(son) Louis XV idéal".

Parce qu’il a l’allure d’un roi et que je sais que 50 % de la mise en scène découlera de sa seule entrée dans le champ. Et parce que je sens en lui ce côté torturé que je veux pour le personnage.

Suivant les conseils de "Steven, son assistant/ami/associé", Johnny Depp a alors accepté. Et en dépit du deuxième procès opposant l'acteur à Amber Heard, qui a "écorné encore davantage (l')image" de Johnny Depp, le projet s'est maintenu dans cette configuration. Ni la réalisatrice ni le comédien ne souhaitant abandonner le projet, comme l'explique Maïwenn.

Pour moi, c’était une évidence. Sa vie privée ne me regarde pas. Il était hors de question de faire le film sans lui.

Maïwenn revient sur les "tensions" du tournage

Arrive pourtant, en octobre 2022, des rumeurs qui font écho d'un tournage très compliqué pour Jeanne du Barry, avec de sérieux problèmes entre Maïwenn et Johnny Depp. Des rumeurs qui seraient loin de la réalité à en croire la réalisatrice. D'après elle, ces "tensions" ne serait que "le fruit de différences culturelles" écrit Première. Avant que Maïwenn ne donne un exemple d'incompréhension dans leurs façons de travailler.

Johnny est une star, un roi… Et un Américain ! On m’avait précisé que, pour le prévenir qu’on l’attendait pour tourner une scène, je ne pouvais pas aller frapper à la porte de sa loge. Or un jour, je l’ai fait quand même. Et là, il m’a fait comprendre que j’avais commis une intrusion inacceptable et m’a demandé ce que ça me ferait si lui venait cogner à la porte de ma loge. Je lui ai répondu que tout le monde le faisait tout le temps. Parce que c’est ainsi que fonctionne un plateau en France !

Johnny Depp - Jeanne du Barry ©Le Pacte

Johnny Depp et Maïwenn auraient donc finit par trouver un terrain d'entente sur le tournage de Jeanne du Barry. L'acteur faisant même des efforts pour s'adapter aux méthodes françaises.

J’ai compris qu’aux États-Unis, les stars ne se font pas vraiment diriger. Elles expliquent au réalisateur comment elles vont jouer la scène et le réalisateur suit le mouvement. Mais en France, le boss, c’est le metteur en scène. Donc à chaque prise, je tournais évidemment sa proposition, mais je lui demandais aussi d’interpréter la mienne pour avoir le choix au montage. Et là-dessus, il a vraiment joué le jeu.

Contrairement à ce qui avait été dit, il n'y aurait donc pas eu de conflit personnel entre le comédien et la cinéaste. Johnny Depp agissant comme une star tout en restant professionnel. D'ailleurs, Maïwenn se montre ravie de cette expérience et de ce que l'acteur lui a apporté pour son film.

Son statut de star, il ne l’a pas volé. Pour moi qui veux un film le moins bavard possible, c’est fascinant de voir tout ce que Johnny fait passer par son visage, son regard. Comme un acteur du muet.

Jeanne du Barry sortira dans les salles le 16 mai 2023 et fera l'ouverture du Festival de Cannes.