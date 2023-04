Jeanne du Barry : Maïwenn charme Johnny Depp dans la bande-annonce

La première bande-annonce de "Jeanne du Barry" a été dévoilée. On y découvre Maïwenn dans le rôle de la dernière favorite du roi Louis XV, incarné lui par Johnny Depp.

Johnny Depp, le roi de Maïwenn pour Jeanne du Barry

Depuis son annonce, Jeanne du Barry est un projet pour le moins étonnant. Déjà, qu'après ADN et Mon roi Maïwenn s'attaque à un film en costume consacré à la dernière favorite du roi Louis XV entre 1768 et 1774, est assez osé. Mais que pour ce faire l'actrice et réalisatrice ait fait appel à Johnny Depp pour incarner Louis XV, c'est encore plus surprenant.

Johnny Depp - Jeanne du Barry ©Le Pacte

De quoi en faire l'un des films les plus attendus de l'année et attirer l'attention de Thierry Frémaux, qui a choisi Jeanne du Barry pour ouvrir cette année le Festival de Cannes. Une première mondiale qui risque de faire parler.

Une première bande-annonce

Après la publication de quelques images, montrant notamment la métamorphose de Johnny Depp, Jeanne du Barry se dévoile bien davantage avec une première bande-annonce (en une d'article). On y découvre Jeanne (interprétée par Maïwenn elle-même), alors bien loin de la cour mais qui use de ses charmes pour gravir les échelons de la société. Jusqu'au jour où elle est invitée à apparaître devant le roi. La comtesse ose alors regarder le roi dans les yeux pour le charmer.

Maïwenn - Jeanne du Barry ©Le Pacte

On verra donc dans le long-métrage comment leur relation s'est construite et comment Jeanne du Barry est devenue la favorite de Louis XV. Un rôle qui ne va pas plaire à tout le monde et le film devrait s'attarder également sur ce point.

Outre Johnny Depp et Maïwenn, on peut déjà voir sur ces images Benjamin Lavernhe, India Hair ou encore Melvil Poupaud. Le film sera à découvrir dans les salles le 16 mai prochain.