John Wick : un nouveau spin-off annoncé sur un des meilleurs assassins de la saga

Après la série "The Continental" et le film "Ballerina", un autre spin-off de "John Wick" vient d'être annoncé. Un prochain film qui sera cette fois centré sur l'assassin joué par Donnie Yen dans le quatrième opus.

John Wick : une franchise qui continue de grandir

En 2014, qui aurait cru que John Wick, une sympathique série B avec Keanu Reeves en quête de vengeance, produite pour 20 millions de dollars, donnerait naissance à une franchise aussi lucrative ? Probablement pas grand monde. Mais Chad Stahelski et David Leitch ont trouvé une bonne recette pour attirer le public et ont ainsi développé trois autres films. Le dernier en date, John Wick : Chapitre 4 (2023), qui a rapporté plus de 427 millions de dollars dans le monde, devait être les adieux de Keanu Reeves dans le rôle de l'ancien tueur à gages. Mais depuis Chad Stahelski s'est montré optimiste au sujet d'un éventuel retour de l'acteur.

John Wick : Chapitre 4 ©Lionsgate

Dans tous les cas, la franchise ne compte pas s'arrêter là. Fin 2023, le public a pu découvrir un premier spin-off avec la série The Continental (disponible sur Prime Video) qui revient sur la jeunesse de Winston (joué par Ian McShane dans les films). Puis, il y aura le film Ballerina, tiré d'un personnage de danseuse qui apparaissait furtivement dans John Wick : Parabellum (2019). Un long-métrage porté par Ana de Armas et qui a malheureusement été repoussé d'un an, au 6 juin 2025. Et, évidemment, Lionsgate (le studio qui détient les droits de John Wick) ne va pas ce contenter de cela puisqu'un autre film dérivé vient d'être annoncé.

Donnie Yen de retour dans un spin-off sur Caine

On apprend par Deadline que Lionsgate aurait trouvé un accord avec Donnie Yen pour qu'il reprenne son rôle de Caine. Un assassin aveugle qui a affronté John dans le dernier opus. Le personnage a clairement marqué les esprits par son charisme et son combat acharné avec le héros. Parmi tous les assassins que ce dernier a dû affronter, Caine se place clairement dans le haut du panier. Adam Fogelson, président de Lionsgate, a d'ailleurs déclaré à son sujet :

Dès l'instant où Donnie Yen est apparu à l'écran dans John Wick : Chapitre 4, il a captivé le public et créé un lien authentique et émotionnel qui a laissé une marque indélébile et a incité les fans à en redemander.

Le média américain précise que le film qui sera consacré au tueur devrait se dérouler à Hong Kong. C'est du moins là-bas que sera tourné le long-métrage l'année prochaine. Dès lors, on ne devrait pas voir ce spin-off avant 2026. Logique étant donné que Ballerina arrivera dans les salles en 2025. Enfin, le film avec Donnie Yen ne devrait pas être un préquel, mais il permettra de poursuivre l'arc narratif de Caine après les événements de John Wick 4, et après avoir été libéré de ses obligations envers la Grande Table.