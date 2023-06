Joker 2 : cette partie du film qui va surprendre le public

Annoncé en juin 2022, Joker 2 ne devrait pas sortir avant fin 2024. Le film est très attendu après le carton inattendu du premier Joker (2019). En effet, produit avec un budget bien moins important que les pour les blockbusters habituels (55 millions de dollars), le long-métrage de Todd Phillips a rapporté plus d'1 milliard de dollars de recettes à travers le monde ! Et la performance de Joaquin Phoenix en Arthur Fleck ayant tellement marqué les esprits, il était logique que Warner songe à une suite.

Titré Joker: Folie à deux, le film devrait se dérouler peu de temps après le premier opus. On y retrouvera Arthur Fleck dans l'hôpital d'Arkham où il rencontrera la psychiatre Harleen Quinzel (qui deviendra ensuite Harley Quinn). Cette dernière sera interprétée par Lady Gaga, qui proposera donc une nouvelle incarnation après celle de Margot Robbie. Mais la chose la plus étonnante est que Joker 2 sera en partie une comédie musicale. Un choix intrigant de la part de Todd Philips qui n'a pas manqué de faire réagir.

C'est justement Zazie Beetz qui est revenue dernièrement sur les réactions quant à cette annonce. L'actrice qui interprète Sophie Dumond dans le premier film sera de retour, confirmant ainsi que son personnage n'est pas mort à la fin. Dans une interview avec Variety, elle a déclaré que l'aspect comédie musicale devrait surprendre le public. Et il ne faudra visiblement pas prendre le genre au pied de la lettre.

Je pense que les gens seront surpris. Je ne pense pas que ce sera ce à quoi ils s'attendent, à savoir une comédie musicale. Nous nous exprimons tous par la musique et la danse dans notre vie quotidienne. Je pense que cela va très bien fonctionner.

En plus de ces petits détails qui ne manqueront pas d'attiser la curiosité, ou dans rassurer certains, Zazie Beetz en a profité pour faire l'éloge de Lady Gaga, dont la présence au casting a également été fortement commentée au moment de l'annonce.

Elle est super chaleureuse et gentille. Je me suis sentie très à l'aise avec elle sur le plateau. Elle travaillait sur son propre personnage et d'autres choses, mais c'est une personne très terre-à-terre.