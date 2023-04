Joker 2 : Lady Gaga danse sur les célèbres marches dans de nouvelles images

Le tournage de "Joker : Folie à Deux" bat son plein. Et de nouvelles images viennent de fuiter. On peut de nouveau y voir Lady Gaga dans la peau d’Harley Quinn, en train de danser sur les marches devenues célèbres depuis la sortie du premier film. Attention, cet article contient des spoilers !

Joker : Folie à Deux continue de se dévoiler

Après avoir été joué par Heath Ledger ou Jared Leto, l’un des plus célèbres personnages de l’univers des comics a eu droit à un nouvel interprète en 2019. Cette fois, c’est Joaquin Phoenix qui a incarné le plus célèbre ennemi de Batman dans Joker. Le long-métrage de Todd Phillips en faisait cette fois son protagoniste. Il s’intéressait à la vie personnelle d’Arthur Fleck, un homme méprisé par ceux qui l’entourent, et à sa transformation en un personnage iconique.

Joker : Folie à deux ©Warner Bros.

Joker a été l’un des plus gros cartons de l’année à sa sortie. Cela a conduit la Warner à lancer une suite au long-métrage de Todd Phillips. Intitulée Folie à Deux, celle-ci a été officialisée en juin 2022. Depuis, nous avons appris qu’Harley Quinn serait cette fois de la partie, et qu’elle serait campée par Lady Gaga. Des vidéos du tournage dans laquelle on peut la voir à l’œuvre ont fuité en mars dernier, puis de nouveau il y a quelques jours. Et de nouvelles images viennent d’être dévoilées.

Harley Quinn danse sur les célèbres marches

Dans une nouvelle vidéo du tournage de Folie à Deux, on peut voir Lady Gaga sur les marches communément appelées « les Marches du Joker » depuis la sortie du premier film. Celles-ci font référence à l’endroit où le personnage joué par Joaquin Phoenix passe régulièrement dans le long-métrage sorti en 2019. On peut même le voir danser dans une scène devenue culte depuis. Et sur la vidéo qui vient de fuiter, l’interprète d’Harley Quinn l’imite avant que la police n’intervienne.

Pour rappel, Folie à Deux devrait être une comédie musicale. Todd Phillips est toujours à la réalisation. Et Zazie Beetz, l’interprète de Sophie Dummond, devrait y reprendre son rôle. On sait également que Brendan Gleeson et Catherine Keener seront de la partie. Il faudra cependant se montrer patients avant de pouvoir les voir à l’œuvre dans la suite de Joker. Car le film sortira le 2 octobre 2024.