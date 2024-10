Quentin Tarantino a adoré Joker 2 pour une raison étonnante

Alors que tout le monde semble avoir détesté "Joker: Folie à deux", Quentin Tarantino a défendu le film de Todd Phillips. Pour lui, le long-métrage se moque de tout le monde et c'est très bien comme ça.

Joker 2 : un des plus gros échecs de l'année

Cinq ans le succès commercial et critique de Joker (2019), sa suite, Joker : Folie à deux, n'a pas reçu le même accueil. Le film a eu des retours très négatifs et son échec au box-office est colossal. Avec 200 millions de dollars de budget, et quasiment le même chiffre au niveau des recettes mondiales, les pertes pour Warner Bros. s'annoncent importantes. Visiblement, le retour de Joaquin Phoenix dans le rôle d'Arthur Fleck, et la présence de Lady Gaga pour jouer Harley Quinn n'ont pas permis de sauver les meubles de cette comédie musicale.

Parmi les détracteurs du film de Todd Phillips, il y a Paul Schrader, scénariste de Taxi Driver et réalisateur dernièrement de The Card Counter (2021) et Master Gardener (2023), qui n'a pas mâché ses mots au sujet de Joker 2. À l'inverse, Quentin Tarantino s'est lui montré très enthousiaste, allant à contre-courant de la majorité des avis. Le cinéaste a partagé son sentiment lors d'une intervention dans le podcast de Bret Easton Ellis (via Deadline), déclarant avoir "vraiment aimé le film". Il a précisé qu'il s'attendait à être "impressionné par la réalisation", tout en pensant qu'il s'agirait d'un "exercice intellectuel pouvant laisser à distance", ce qui n'a finalement pas été le cas.

Pour Quentin Tarantino, le film insulte tout le monde et c'est génial

Quentin Tarantino a continué son analyse et pointant des éléments, vu par certains comme des défauts, mais considérés par le réalisateur comme une réussite du film. Comme les séquences musicales.

Je me suis vraiment laissé emporter. J'ai trouvé que plus les chansons étaient banales, mieux elles étaient.

En plus d'avoir trouvé Joker 2 très drôle et fait les louanges de Joaquin Phoenix, "une des meilleures performances jamais vues de (sa) vie", Quentin Tarantino a surtout adoré l'approche même de Todd Phillips, et sa manière de se comporter lui-même en Joker en dépensant exprès l'argent de Warner Bros. et en faisant, en gros, un doigt d'honneur aussi bien au public qu'à Hollywood en allant contre toutes les attentes.

C'est le Joker qui a réalisé le film. C'est le concept entier. Même le fait qu'il dépense l'argent du studio, il le dépense comme le Joker le dépenserait. (...) Il dit « allez vous faire foutre » à tout le monde. Il dit « allez vous faire foutre » au public du film, à Hollywood, à tous ceux qui possèdent des actions chez DC et Warner Bros. Todd Phillips est le Joker, et c'est un film de Joker.

Pas sûr que les patrons de Warner Bros. partagent l'avis de Quentin Tarantino.