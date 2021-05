Joker 2 : Todd Phillips de retour pour la suite ?

Jamais officiellement annoncé par Warner, "Joker 2" est un secret de Polichinelle qui trouve encore une nouvelle confirmation via un média américain. Il semblerait que Todd Phillips soit effectivement de retour pour cette suite.

Joker 2 : une suite inévitable ?

Un budget d'une cinquantaine de millions de dollars, pour un score de 1.074 milliard de dollars au box-office. Si l'on résume Joker en chiffres, ça donne cela. Le film consacré à l'emblématique adversaire de Batman a été une réussite financière et populaire. Le rôle principal a été confié à Joaquin Phoenix, immense en homme minable qui sombre dans la folie. La force de Joker est d'arriver à expliquer les origines du personnage sans le désacraliser. À l'inverse de la majorité des films tirés de comics, il ne s'agit pas d'un grand spectacle mais davantage d'une exploration de la psyché d'un esprit en train de vaciller.

Suite au succès du film, un second épisode a rapidement été évoqué par la presse américaine. Il est évident qu'une telle performance au box-office peut donner envie de capitaliser dessus. Ce qui peut être vu comme contraire aux intentions premières de Joker, car il devait simplement s'agir d'un petit film indépendant. Or, on a entendu à plusieurs reprises que Todd Phillips allait revenir et même que Joaquin Phoenix avait été approché pour tourner deux suites. Difficile de démêler le vrai du faux, pendant que Warner se garde de communiquer sur le sujet.

Le second opus se précise

Il y a un mois, The Hollywood Reporter précisait que Joker 2 était un projet encore en vie. Le média remet le couvert aujourd'hui en annonçant que Todd Phillips a signé pour co-écrire cette suite - le nom de Scott Silver n'est pas noté mais on imagine qu'il sera aussi de la partie ! L'information nous parvient dans un long article sur 100 avocats importants à Hollywood. Lors du portrait sur Warren Dern, on peut lire qu'il est intervenu dans le deal entre Warner et le metteur scène.

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) - Joker ©Warner Bros.

Si l'état de ce projet reste dur à comprendre, on voit mal un média aussi réputé lancer une fausse information de cette manière, qui plus est en citant une personne. Il n'en faut pas plus pour qu'on accorde notre confiance à THR. Un scénario n'est en rien une garantie que le film va se faire. Si toute cette affaire reste secrète, c'est probablement parce que le studio veut être sûr de son coup. Il se peut que Todd Phillips n'ait pas encore rendu son travail ou que la direction à emprunter reste source de débat. On espère tout de même une issue favorable tant le Joker de Joaquin Phoenix s'est montré convaincant la première fois.