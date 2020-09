Joker : Joaquin Phoenix de retour pour deux suites ?

C'est une information à prendre avec d'énormes pincettes, mais il semblerait que l'acteur Joaquin Phoenix ait été approché pour reprendre le rôle du Joker dans deux suites. Une divulgation qui est encore à confirmer.

Joker : le classique instantané

Le 9 octobre 2019, la Warner proposait un film de super-héros inédit. Réalisé par Todd Phillips, Joker est le tout premier film DC Comics centré sur un super-vilain. Le projet est simple : raconter les origines du nemesis de Batman, le célèbre et puissant Joker. Et l’œuvre s'est avérée être un énorme succès, autant critique que financier. Au box-office, Joker a rapporté plus d'un milliard de dollars. Du côté des critiques, le long-métrage n'est pas en reste. Sur ses 11 nominations, Joker a remporté 2 Oscars, celui du Meilleur acteur pour Joaquin Phoenix et de la Meilleure musique pour Hildur Guðnadóttir. Le production DC a également décroché en vrac des Golden Globes, des BAFTA Awards et le Lion d'Or à Venise. Sacré palmarès. Face à cet énorme succès, il y a de grandes chances que la Warner tente de produire une suite (ce que Todd Phillips semblait prêt à faire).

Deux suites pour Joker ?

Pour le moment, il ne s'agit que d'une rumeur à prendre avec d'énormes pincettes. Mais il semblerait que la Warner ait approché Joaquin Phoenix pour lui proposer de revenir dans deux suites. L'information vient du tabloïd britannique The Mirror, une presse qui n'est pas réputée pour la véracité de ses informations. D'où l'intérêt de se méfier encore de cette rumeur. Mais le journal certifie que le studio a proposé à Joaquin Phoenix la modique somme de 50 millions de dollars pour revenir dans la peau du Prince du Crime, et ce, à deux reprises.

Bien que le Joker ait été initialement envisagé comme une histoire autonome, le succès du film de Todd Phillips pousse évidemment la Warner à produire une suite. Difficile de passer à côté d'une telle opportunité, surtout en ces temps de crise. Et de toute façon, le film laisse quand même une porte ouverte à une éventuelle suite. Le tabloïd précise également que Warner Bros Studio prévoirait la production de deux autres films dans les quatre prochaines années, avec un engagement à long terme envers Joaquin Phoenix, Todd Phillips et le producteur Bradley Cooper. Joaquin Phoenix ne semble pas être un acteur qui se soucie particulièrement de sa rémunération. Mais si le cachet à 50 millions de dollars venait à être confirmé, il s'agirait du plus gros salaire de sa carrière. De quoi, peut-être, lui donner l'envie de rempiler. Affaire à suivre donc !