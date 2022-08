Joker 2 : une date de sortie pour la suite du film avec Joaquin Phoenix

"Joker 2" a récemment été confirmé par Warner. Le studio aurait déjà bouclé une date de sortie en 2024 pour la suite du film porté par Joaquin Phoenix.

Joker, immense succès pour Arthur Fleck

On l'attendait depuis longtemps, et finalement, début juin, Warner officialisait Joker 2, sous le titre Joker : Folie à deux. Un film qui sera forcément attendu quand on voit le succès du premier long-métrage porté par Joaquin Phoenix. Sorti peu de temps avant la pandémie de Covid-19, Joker a engrangé plus d'un milliard de dollars de recette au box-office mondial. Un score impressionnant étant donné que le film de Todd Phillips n'est pas à proprement parlé un blockbuster.

Produit pour "seulement" 55 millions de dollars, Joker est un drame fortement inspiré par Taxi Driver (1976) et La Valse des pantins (1982) de Martin Scorsese. On y découvre Arthur Fleck, en 1981, un clown raté, psychologiquement instable, qui vit avec sa mère et rêve de devenir un comédien de stand-up. À force d'humiliation, et le jour où il se fait agresser par des traders, Arthur bascule définitivement dans la folie et mène le Gotham pauvre et miséreux à se révolter contre une société malade qui l'a abandonné (voir notre critique).

Joker ©Warner Bros.

En plus d'avoir attiré le public en masse, Joker a remporté le Lion d'or à Venise en 2019, tandis que Joaquin Phoenix est reparti avec l'Oscar et le Golden Globe du meilleur acteur. Au total, le film avait reçu onze nominations aux Oscars, et était nommé au César du meilleur film étranger en 2020.

Une date pour Joker 2

Trois ans après, la suite a donc été annoncé. Mais ne vous attendez pas à découvrir quoi que ce soit dans les prochains mois. Car d'après Deadline, Joker 2 ne devrait pas sortir avant la fin d'année 2024. Plus précisément, le média américain annonce une date de sortie le 4 octobre, soit exactement cinq ans après Joker. En France, on peut imaginer que le film sortira le mercredi précédent, donc le 2 octobre, ou bien la semaine suivante, le 9 octobre, comme c'était le cas pour le premier opus.

La production ne devrait pas débuter avant décembre de cette année. Todd Phillips a déjà montré son scénario à Joaquin Phoenix, comme on pouvait le voir sur son post Instagram. Mais on ne sait rien de l'intrigue, si ce n'est la forte probabilité que l'histoire se déroule en grande partie dans l'asile d'Arkham. Des rumeurs ont aussi évoqué la possibilité que le film soit une comédie musicale, et que Lady Gaga y incarne Harley Quinn, mais rien n'a été confirmé à ce sujet.