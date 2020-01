Joker devient le film tiré de comics le plus nommé aux Oscars

Vous avez aimé ? Partagez :

Les nominations pour les Oscars 2020 viennent de tomber. Avant que ce ne soit le cas, « Joker » était l’un des grands favoris de la compétition. Il pourra lutter dans plusieurs catégories, avec une omniprésence qui en fait le film tiré de comics le plus nommé de l’histoire de la cérémonie.

Les adaptations de comics sont un genre qu’il est difficile de zapper dorénavant. La suprématie du MCU a installé les super-héros comme des acteurs actifs de l’actualité cinématographique. Dans un autre registre, DC a fait un énorme braquage cette année avec Joker. Inspiré de l’univers de Batman mais pas vraiment adapté de comics en particulier, le film de Todd Phillips est une bombe commerciale qui a rapporté 1,066 milliard de dollars dans le monde, alors que son budget tourne autour des 50 millions. Le film était particulièrement attendu mais on ne pensait pas qu’il allait grimper aussi haut au box-office. Ces résultats, combinés à une presse largement positive, laissaient espérer qu’il soit l’un des grands noms des prochains Oscars.

Joker domine les nominations

Les nominations de la 92ème édition viennent de tomber et c’est sans surprise que Joker est présent dans 11 catégories. Il est en course pour le Meilleur Film, pour le Meilleur Réalisateur, pour le Meilleur Acteur, pour la Meilleure Musique ou encore pour le Meilleur scénario adapté. Il devient ainsi le film tiré de comics le plus nommé dans l’histoire des Oscars. C’est également que la seconde fois qu’un film du genre s’incruste dans la catégorie Meilleur Film, juste après Black Panther l’année dernière. La présence de Joker dans cette case suscite forcément moins de débat que le film Marvel, dont on se demandait ce qu’il faisait là. La petite bombe de l’écurie DC s’avance le torse bombé, dépassant d’une seule petite nomination supplémentaire des oeuvres comme The Irishman, Once Upon a Time in… Hollywood et 1917.

Tout reste encore évidemment à faire pour Joker, qui peut techniquement repartir bredouille des Oscars, le mois prochain. On n’ira pas jusqu’à le poser en favori dans le Meilleur Réalisateur ou le Meilleur Film tant il y a du très lourd en face, mais tout le monde voit arriver gros comme une maison le prix personnel pour Joaquin Phoenix après sa performance démentielle. Il a déjà récolté une statue lors des derniers Golden Globes, ce qui est bon indicateur pour parier sur sa future victoire. Une avalanche de prix devrait sans doute faire réfléchir encore plus la Warner et DC au sujet d’une possible suite…

Rendez-vous dans la nuit du 9 au 10 février 2020 pour découvrir les élus.