Ce soir à la TV : ce film de SF très ambitieux a été "un cauchemar" et un énorme échec au box-office

Ce soir TFX diffuse "Jupiter : Le Destin de l'univers", le space opera des Wachowski qui fut l'un des plus gros échecs au box-office en raison de son coût de production important.

Jupiter : Le Destin de l'univers, l'échec malheureux des Wachowski

Les Wachowski ont connu un succès mondial avec la saga Matrix. Après un premier long-métrage très réussi (le thriller érotique Bound), le duo a donné naissance à une œuvre culte, désormais ancrée dans la pop culture. Cependant, l'après Matrix (1999-2003) a été plus compliqué. Malgré leurs tentatives d'innover avec des films originaux, les Wachowski ont enchaîné deux échecs au box-office avec Speed Racer (2008) et Cloud Atlas (2012). Ce qui n'a pas empêché Warner Bros. de continuer de leur faire confiance avec Jupiter : Le Destin de l'univers (2015). D'autant qu'à l'origine, ce film de science-fiction avait pour but de lancer une franchise, comme pour Matrix. Malheureusement, là encore, le succès n'a pas été au rendez-vous.

Jupiter : Le Destin de l'univers ©Warner Bros.

Inspiré à la fois de L'Odyssée d'Homère et du Magicien d'Oz, ainsi que de L'Incal de Mœbius et Alejandro Jodorowsky pour l'aspect visuel, Jupiter : Le Destin de l'univers est une œuvre ambitieuse. On y suit Jupiter Jones, immigrée russe née en pleine mer et qui vit à Chicago. La jeune femme gagne sa vie comme femme de ménage, et est prête à vendre ses ovules pour s'offrir une lunette astronomique similaire à celle de son père. Seulement, elle découvre au moment de l'opération que des extraterrestres souhaitent l'éliminer. Arrive alors Caine, un ancien chasseur militaire venu sur Terre pour la sauver. Ce dernier lui explique qu'un autre destin l'attend. Son empreinte génétique étant la même que la souveraine assassinée Séraphi Abrasax, c'est à Jupiter que revient la Terre, au détriment de Balem, qui souhaite donc la tuer.

Un cauchemar pour Channing Tatum

Si le synopsis de Jupiter : Le Destin de l'univers ne paraît pas si original, il y avait la possibilité de lancer une franchise grâce à la richesse de l'univers imaginé par les Wachowski. Porté par Mila Kunis et Channing Tatum, le long-métrage a bénéficié d'un budget estimé entre 175 et 210 millions de dollars (hors promotion). Un coût important qui a permis de développer de nombreux effets spéciaux et des cascades impressionnantes, très complexes à mettre en boîte.

Comme la séquence de poursuite de huit minutes où Jupiter et Caine tentent d'échapper aux extraterrestres à Chicago, qui obligea les deux interprètes à filmer tous les jours pendant six mois. À ce sujet, Channing Tatum avait raconté à Variety à quel point ce tournage avait été difficile.

Jupiter a été un cauchemar depuis le départ. C'était un film où tout allait de travers. Nous étions tous là pendant sept mois, à nous tuer au travail. C'était dur.

Techniquement, les Wachowski ont vraiment innové en faisant appel à de nouveaux outils d'effets spéciaux ou en imaginant des méthodes de tournages. Comme en créant une plate-forme de six caméras qui était montée sur un hélicoptère et couvrait près de 180 degrés de l'action. Mais cette ambition démesurée des réalisatrices n'a pas payé, puisque Jupiter : Le Destin de l'univers a été un échec financier. Avec seulement 184 millions de dollars de recettes dans le monde (via Box Office Mojo), le film est loin d'avoir été rentable. De plus, malgré quelques défenseurs, comme CinémaTeaser qui le présentait comme "un grand spectacle", le long-métrage a été mal reçu par la majorité de la presse. Avec seulement 28% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, Jupiter : Le Destin de l'univers mériterait probablement d'être réhabilité aujourd'hui...