Jurassic World 3 : Chris Pratt dresse un nouveau dinosaure dans une nouvelle image

Découvrez ci-dessous une première image de Chris Patt (Owen Grady) dans le très attendu "Jurassic World : Le Monde d'après". Après les raptors dans le premier film, il semble s'essayer à dresser une nouvelle espèce de dinosaures bien moins létale. Le film sortira le 8 juin 2022 dans les salles françaises.

Jurassic World 3 : la conclusion que tout le monde attend

Après le succès de la trilogie Jurassic Park emmenée par Steven Spielberg entre 1993 et 2001, les dinosaures ont retrouvé de leur superbe avec la nouvelle trilogie Jurassic World. Les deux premiers films sortis en 2015 et 2018 ont connu un immense succès, avec plus de 2 milliards de dollars de recettes cumulés au box-office. Le très attendu troisième volet, Le Monde d'après, sortira en juin 2022. Il aura la lourde tâche de conclure les deux trilogies Jurassic.

Pour la première fois depuis le début de la saga, les Hommes et les dinosaures cohabiteront. Ce qui entraînera forcément quelques petites péripéties, comme nous le montrait le prologue du film dévoilé il y a quelques semaines :

Côté casting, Jurassic World : Le Monde d'après rappellera des têtes connues. Celles des deux premiers films comme Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, mais également les anciennes stars de la saga : Jeff Goldblum, Sam Neill et Laura Dern. Ensemble, ils devront trouver des solutions pour que dinosaures et humains partagent la même planète.

Chris Pratt dresse un nouveau dinosaure dans une nouvelle image

Après avoir découvert une première image flippante, dans laquelle Bryce Dallas Howard (Claire Dearing) se trouvait en bien mauvaise posture, nous retrouvons maintenant Owen (Chris Pratt) face à un dinosaure. Comme c'était le cas pour le premier Jurassic World, il semble nouer facilement des liens avec ces animaux. Et celui-ci a l'air nettement moins dangereux que ses raptors...

Jurassic World : Le Monde d'après © Universal Pictures

Cette imposante créature semble être un Parasaurolophus ou un Charonosaurus, deux grands herbivores ayant vécu durant le Crétacé supérieur. Les effets visuels sont en tout cas impressionnants, et on ne peut qu'avoir hâte de les retrouver en action !

Jurassic World : Le Monde d'après sortira dans les salles le 8 juin 2022.