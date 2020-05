Jurassic World 3 en tournage dès juillet ?

Selon Sam Neill, l’interprète du Dr Grant dans la trilogie originale "Jurassic Park", et qui reprendra son rôle dans "Jurassic World 3", le tournage du film pourrait reprendre dès le mois de juillet. Après avoir débuté depuis deux semaines, le tournage avait été suspendu en mars à cause du coronavirus.

Alors que le tournage de Jurassic World : Dominion avait été suspendu en mars dernier, Colin Trevorrow, le réalisateur, avait depuis indiqué qu’il travaillait toujours sur le film depuis chez lui. Cela avait donc rassuré les fans, qui espéraient pouvoir découvrir le long-métrage à la date fixée par le studio pour sa sortie.

Un nouvel élément devrait rassurer les fans. Dans une interview pour The Guardian, Sam Neill, alias le Dr Grant, qui reviendra dans Jurassic World 3, a révélé que la production du film pourrait reprendre dès juillet. L’acteur a révélé que les Pinewood Studios de Londres, où une partie du film est tournée, ont déjà été préparés pour le tournage :

Je devrais aller à Pinewood à 6 heures du matin. Tous les plateaux sont là-bas, attendant d’être utilisés. La compagnie de bons amis, et la convivialité autour d’une table de restaurant, partageant ensemble un bon vin, me manquent. Je suis vraiment pressé d’y retourner. On espère que les gens ne se sont pas habitués à vivre sans.

Sam Neill se montre donc pressé et optimiste sur la perspective de reprendre le tournage en juillet. Si tel est le cas, le film, présenté il y a peu comme le début d’une nouvelle ère et non la fin de la franchise, devrait sortir à la date prévue.

Un casting impressionnant pour le nouveau Jurassic World

Jurassic World 3 sera de nouveau réalisé par Colin Trevorrow, qui fera son retour derrière la caméra dans la franchise après avoir réalisé le premier des trois films. Il s’appuiera sur un scénario qu’il a lui-même écrit avec Derek Connolly, déjà à l’œuvre sur les deux précédents opus, et Emily Carmichael.

Dominion mettra toujours en scène Chris Pratt et Bryce Dallas Howard dans les rôles d’Owen Grady et Claire, qui devront faire face aux dinosaures en liberté dans la nature après les événements du deuxième film. En plus de Sam Neill, Jeff Goldblum et Laura Dern retrouveront leurs personnages du Dr Ian Malcom et d’Ellie Sattler, qu’ils avaient interprétés dans la trilogie originale.

Quant aux acteurs présents dans les précédents films de la nouvelle trilogie, Jake Johnson sera de nouveau Lowery et B.D. Wong jouera de nouveau le Dr Henry Wu. Daniella Pineda et Justice Smith, dont les personnages de Zia Rodriguez et Franklin Webb ont été introduits dans le dernier film, reviendront aussi. Omar Sy fera aussi son retour dans la peau de Barry.

La date de sortie de Jurassic World : Dominion est fixée au 9 juin 2021.