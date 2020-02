Jurassic World 3 : Omar Sy revient pour le final

Vous avez aimé ? Partagez :

Après avoir réalisé le premier « Jurassic World », Colin Trevorrow succède à J. A. Bayona et reprend la main pour ce qui devrait être l’épisode final. Il ramène l’ancienne garde de la trilogie initiée par Spielberg et va également faire revenir des personnages qui n’étaient pas dans « Falllen Kingdom ».

Spectacle bourrin, un peu idiot, mais pas forcément désagréable, Jurassic World a relancé la franchise des gros dinosaures et a tout explosé au box-office avec 1,670 milliard de dollars à travers le monde. On préférera quand même sa suite réalisée par J.A. Bayona, plus remarquable sur la forme. Colin Trevorrow a été repris pour signer le troisième opus, qui se présente comme un thriller scientifique. Le scénario va devoir réagir à la fin de Fallen Kingdom, en présentant des dinosaures qui sont en liberté. Les hommes sont susceptibles de voir débarquer une bestiole n’importe quand dans leur vie de tous les jours, comme l’a prouvé le court-métrage Battle at Big Rock.

Chris Pratt et Bryce Dallas Howard seront forcément de retour, avec les anciens Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam Neill qui vont se mêler de la situation. Comme dans Star Wars, Jurassic World mise sur les figures cultes pour assister des héros plus récents. Que le trio revienne maintenant a du sens car ce troisième film sera le dernier (normalement), permettant de former une seconde trilogie complète. Ce nouveau scénario n’oublie pas des figures plus secondaires et permettra à Daniella Pineda et Justice Smith de s’illustrer encore, après leur apparition conjuguée dans Fallen Kingdom.

Deux autres retours dans Jurassic World 3

Trevorrow rappelle d’autres personnages d’après The Hollywood Reporter. Le frenchy Omar Sy et Jake Johnson (image ci-dessous) seront dans Jurassic World 3. Ils avaient curieusement disparu des radars dans le second film mais le réalisateur a jugé bon de les inviter à prendre part à la conclusion.

Omar Sy incarnait un éleveur de raptors qui, aux côtés de Chris Pratt, avait dompté Blue. Le dinosaure sera sûrement dans Jurassic World 3, permettant au français d’avoir un rôle à jouer dans sa recherche ou sa gestion. Quant à Johnson, il était Lowery, le responsable de la sécurité du parc. Sauf que cet endroit n’existe plus et que les enjeux sont déplacés dans la société humaine. Bayona n’avait pas estimé qu’il était utile de se servir d’eux dans le second épisode et on ne peut pas dire qu’ils nous ont spécialement manqués.

Jurassic World 3 a une date de sortie française arrêtée au 9 juin 2021.