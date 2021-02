Jurassic World 3 : Sam Neill annonce six heures de film

Les dinosaures de "Jurassic World" reviennent avec la ferme intention de se faire une place sur Terre parmi les hommes. Le prochain volet de la saga risque d'être un gros morceau de cinéma si l'on en croit Sam Neill. Celui qui reprendra son rôle culte d'Alan Grant parle d'une durée démesurée.

Les dinosaures prennent leurs aises

Steven Spielberg avait effleuré du doigt la possibilité de voir des dinosaures débarquer au sein de notre civilisation dans le dernier acte de Le Monde perdu. Des années après, alors qu'une nouvelle ère a été lancée avec les Jurassic World, nous allons enfin découvrir ce qu'il pourrait se passer si ces monstres préhistoriques n'étaient plus confinés au sein d'un parc. Le final de Fallen Kingdom a posé les bases, en montrant différentes espèces en liberté. La suite s'annonce excitante car le contexte est inédit dans ces proportions. Il ne s'agit plus d'un seul T-Rex en ville dans une redite évidente de King Kong, mais de différents dinosaures qui vont embrasser un nouveau mode de vie. Les humains sont susceptibles d'en croiser un lors d'une balade en pleine campagne. On a eu un aperçu de ce que ce postulat peut entraîner avec le court-métrage Battle at Big Rock.

Jurassic Word ©Universal Pictures

Les lignes principales de Jurassic World : Le Monde d'après ne sont pas encore connues. Le metteur en scène Colin Trevorrow a parlé d'un thriller scientifique. Une description un peu trop large pour en tirer de premières conclusions. D'après des récentes déclarations, le film va achever une histoire qui a débuté avec le premier volet. Ce sixième épisode entend avoir des airs de dénouement, sans pour autant être un point final. Le producteur Frank Marshall a laissé entendre qu'une nouvelle ère était en train de s'ouvrir avec Le Monde d'après. Attendons déjà de voir comment ce dernier va se terminer avant de penser à un avenir encore plus lointain. Surtout que le film n'est pas programmé avant le 8 juin 2022.

Lui non plus n'a pas échappé à la pandémie. Le tournage a été perturbé et du retard a été pris. Les prises de vue sont terminées à cette heure et il reste encore toute la post-production à boucler, ainsi que le montage. Un exercice qui risque de donner quelques maux de tête à Colin Trevorrow. C'est du moins ce que l'on pense comprendre avec les dernières déclarations de Sam Neill. Le vétéran de la franchise est de retour pour cet événement avec ses compères Laura Dern et Jeff Goldblum.

Alan Grant (Sam Neil) - Jurassic Park 3 ©United International Pictures

Jurassic World 3 : un film voué à être long ?

Lors d'une interview chez Variety, l'interprète d'Alan Grant annonce qu'ils ont tourné un film qui pourrait durer six heures. Une façon de dire que le metteur en scène a beaucoup de matière en stock. Mais cela implique forcément qu'il devra faire des choix car aucun studio au monde ne sortira un blockbuster avec une durée aussi empirique. C'est néanmoins une indication qui force à penser que l'on sera largement au-dessus des deux heures en ce qui concerne la durée. Il est courant, à cette époque, d'avoir des films très chers qui osent graviter aux alentours des 2h30. Et cela n'a évidemment aucun impact sur les résultats au box-office. L'exemple le plus criant est Avengers : Endgame. Puisque tout ne rentrera pas dans Le Monde d'après, on s'attend déjà à avoir de nombreuse scènes coupées faire surface par la suite.

Outre ses propos sur la durée, Sam Neill vante le travail de Colin Trevorrow. D'après lui, il aurait ce don pour émerveiller les gens et inventer des choses. À tel point qu'il le compare à Steven Spielberg. Calmos, tout de même, car on se rappelle que le concerné a déjà signé le premier Jurassic World. Sans être un divertissement honteux, nous étions sur un niveau largement inférieur à l'inaugural Jurassic Park. Mais on a envie d'y croire, parce que ce postulat de dinosaures dans la nature est hautement excitant.