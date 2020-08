Jurassic World 3 : Sam Neill débute le tournage et fait monter l’impatience

Alors que le tournage de "Jurassic World 3" a repris il y a quelques jours, Sam Neill n’avait pas encore retrouvé les plateaux. C’est désormais chose faite, et l’acteur a fait de grandes promesses sur le film, qui sortira le 9 juin 2021.

Quelle sera l’intrigue de Jurassic World 3 ?

Même si aucun synopsis officiel de Jurassic World: Dominion n’est encore sorti, on se doute que l’intrigue du film reprendra logiquement peu après les événements du deuxième film. À la fin de Fallen Kingdom, les dinosaures s’étaient échappés du manoir dans lequel ils avaient été emmenés et s’étaient dispersés dans la nature. On devrait donc retrouver un monde différent dans le troisième film, puisque des dinosaures s’y baladeront en liberté.

Jurassic World 3 sera de nouveau réalisé par Colin Trevorrow, qui avait déjà mis en scène le premier film. Le casting sera impressionnant, et réunira des acteurs de la nouvelle trilogie et celle de l’ancienne. On retrouvera ainsi Chris Pratt et Bryce Dallas Howard dans les rôles d’Owen et Claire, mais aussi Jake Johnson, B.D. Wong et Omar Sy, présents dans le premier des trois nouveaux opus. Danielle Pineda, Justice Smith et Isabella Sermon, tous les trois introduits dans Fallen Kingdom, feront aussi partie des seconds rôles.

Du côté des interprètes de la saga originale, Sam Neill retrouvera son personnage du Pr Alan Grant, Jeff Golblum celui du Dr Ian Malcolm, et Laura Dern rejouera le Pr Ellie Sattler.

Sam Neill promet que Jurassic World 3 sera le meilleur film de la franchise

Il y a quelques mois, Sam Neill s’était déclaré pressé de retrouver ses collègues et les studios Pinewood, où le film est tourné. C’est désormais chose faite, puisque l’acteur néo-zélandais a retrouvé les plateaux de tournage cette semaine. Dimanche, il a ainsi teasé son retour sur son compte Twitter, postant une photo de lui dans la peau du Pr Grant avec son fameux chapeau.

Et il a fait une annonce de taille, puisqu’il a déclaré que Jurassic World 3 sera tout simplement le meilleur film de la franchise :

Accrochez-vous à vos chapeaux – je remets le mien cette semaine, et je retourne affronter des dinosaures. Le meilleur à ce jour. Impatient et terrifié – ces choses vous tueront. Je suis évidemment un peu plus... grisonnant aujourd'hui...

Jurassic World 3 était déjà très attendu, notamment grâce au retour des trois protagonistes principaux de la première trilogie, mais voilà qui devrait rendre l’attente autour du film encore plus importante. On verra si Dominion sera à la hauteur des déclarations de Sam Neill, mais les fans de la saga ont de quoi être enthousiastes sur le nouveau chapitre de la franchise.