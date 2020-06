Jurassic World 3 : un personnage oublié de Jurassic Park revient

"Jurassic World : Dominion", troisième épisode de la nouvelle trilogie avec des dinosaures, rappelle plusieurs figures cultes de la franchise. En plus de Sam Neil, Laura Dern et Jeff Goldblum, c'est un autre personnage que l'on attendait moins qui va refaire surface.

Un personnage secondaire de Jurassic Park aura sa place dans Jurassic World 3

Entre les deux suites du film originel de Steven Spielberg et la nouvelle trilogie, nous avions quelque peu oublié le personnage de Lewis Dodgson, l'homme au polo rouge qui manigance avec Dennis Nedry dans Jurassic Park. Il se rappellera à notre bon souvenir en revenant dans Jurassic World : Dominion. Collider dévoile que le rôle a été recasté pour l'occasion et que Campbell Scott l'a décroché, en lieu et place de Cameron Thor, condamné pour agression sexuelle. Lewis Dodgson ne revient pas pour faire de la figuration et détiendra une place importante dans cette nouvelle intrigue. Le média américain avance que ce protagoniste serait à la tête de Biosyn Genetics mais il faudra encore attendre pour savoir s'il sera l'un des méchants - ce qui est probable.

Michael Crichton avait introduit la société Biosyn dans son roman, sauf que Steven Spielberg ne l'avait pas reprise dans le film, bien que le personnage de Lewis Dodgson - implicitement lié à la firme - soit, lui, utilisé. Jurassic World 3 ne devrait pas se priver d'approfondir cette partie de l'univers. Le troisième volet est d'ailleurs vendu comme un "thriller scientifique", une description qui colle avec le retour de ce personnage. La boîte qu'il représente pourrait essayer de manipuler les embryons de dinosaures vus dans Fallen Kingdom pour les exploiter à des fins pécuniaires.

D'autres vétérans reviennent aussi

Jurassic World : Dominion va présenter un contexte excitant avec des dinosaures qui sont en liberté sur Terre. Chris Pratt et Bryce Dallas Howard seront toujours les deux acteurs principaux. Du beau monde va se joindre à eux pour cet opus qui ne devrait pas être une conclusion mais un nouveau départ. Le trio culte formé par Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam Neill va cette fois se mêler de cette affaire, pendant que Daniella Pineda, Justice Smith, Omar Sy, B.D. Wong et Jake Johnson reprendront leur rôle respectif des précédents Jurassic World.

Le tournage du film réalisé par Colin Trevorrow avait débuté avant la crise du COVID-19 et l'équipe espère pouvoir retourner sur le plateau cet été. La date de sortie reste arrêtée au 9 juin 2021 mais il y a fort à parier qu'un report survienne pour combler le retard pris ces derniers mois.