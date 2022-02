Jurassic World 3 : Universal dévoile une impressionnante bande-annonce

Le 8 juin prochain, les amoureux des dinosaures repartent à l'aventure avec "Jurassic World : Le Monde d'après". Découvrez la première bande-annonce impressionnante ci-dessus avec le retour très attendu des anciennes stars de la saga.

Jurassic World 3 : suite et fin

La fin de l'ère Jurassique débutée en 1993 avec Jurassic Park s'apprête à prendre fin avec Jurassic World : Le Monde d'après. En effet, ce nouveau film aura la lourde tâche de conclure les deux trilogies.

Ce troisième film abordera pour la première fois de manière frontale la cohabitation difficile entre les dinosaures et les Hommes. En effet, après les événements de Fallen Kingdom, les impressionnants vertébrés se sont retrouvés en liberté aux quatre coins de la planète. Un événement que le public attend de voir depuis près de trois décennies.

Jurassic World : Le Monde d'après © Universal Pictures

Une première bande-annonce impressionnante

Alors qu'on l'attendait pour ce week-end, à l'occasion du Super Bowl, la bande-annonce du film de Colin Trevorrow est arrivée avec un peu d'avance. Pour notre plus grand plaisir.

Elle s'ouvre avec une séquence particulièrement impressionnante, se déroulant dans une immense plaine enneigée. À la manière d'un western, Owen Grady (Chris Pratt) débarque à cheval entouré d'un troupeau de ce qui semble être des Charonosaurus. Il est toujours proche de Blue, qui vit avec lui, et qui semble avoir donné naissance à un petit raptor.

Mais la présence des dinosaures, en liberté, sur Terre a déréglé l'écosystème et menace l'humanité. Owen Grady et Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) pourront compter sur la présence d'Alan Grant (Sam Neill), Ian Malcolm (Jeff Goldblum) et Ellie Sattler (Laura Dern) pour trouver une solution. Le trio du premier film ne s'était pas reformé depuis. Des retrouvailles qui font évidemment très plaisir aux fans.

Jurassic World : Le Monde d'après © Universal Pictures

Comme le montre cette première bande-annonce, Jurassic World : Le Monde d'après dévoilera des dinosaures encore jamais vus dans la saga. Notamment des nouvelles espèces de raptors.

Un gros clin d'oeil au premier film montre également Claire face à un Dilophosaurus (l'espèce de dinosaure qui tuait Denis dans Jurassic Park). On a hâte !