Jurassic World 3 : Chris Pratt face à un nouveau raptor (photo)

Découvrez une toute nouvelle image de "Jurassic World : Le Monde d'après" dans laquelle Owen Grady (Chris Pratt) tente d'échapper à une nouvelle espèce de raptors, qui n'a pas l'air franchement sympathique...

Jurassic World 3 : ce qui nous attend

Presque trois décennies après la sortie de Jurassic Park, la saga débutée par Steven Spielberg s'apprête à connaître sa conclusion. En effet, Jurassic World 3 baptisé Le Monde d'après aura la lourde tâche de conclure les deux trilogies Jurassic.

Après les événements survenus à la fin de Fallen Kingdom, la vie a trouvé son chemin et les dinosaures évoluent désormais en liberté aux quatre coins du monde. Ce qui cause évidemment des petits problèmes de cohabitation avec les Hommes, comme le dévoilait le prologue du film :

Pour résoudre les problèmes relatifs à cette cohabitation parfois complexe, Jurassic World 3 pourra compter sur des experts en dinos. Ceux des deux premiers films comme Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, mais également les anciennes stars de la saga : Jeff Goldblum, Sam Neill et Laura Dern. Ensemble, ils devront trouver des solutions pour que dinosaures et humains partagent la même planète. Et c'est pas gagné...

Des nouveaux raptors attendus

Si le film est attendu en salles le 8 juin 2022, des premières images sont dévoilées au compte-gouttes. Ainsi, après avoir découvert Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) en bien mauvaise posture, et Owen Grady face à un nouveau dinosaure, ce dernier se retrouve désormais à fuir une nouvelle espèce de raptors.

Dans une image exclusive du film dévoilée par Empire, on le retrouve au volant de sa moto, poursuivi par un dangereux carnivore.

Jurassic World : Le Monde d'après © Universal Pictures

Cette séquence se déroule à Malte et le réalisateur du film, Colin Trevorrow, a expliqué à Empire qu'il s'agissait d'un Atrociraptor. Une toute nouvelle espèce, encore plus vicieuse et brutale que les raptors que l'on connaît déjà, comme l'a expliqué Trevorrow :

Ces choses s'en prennent à vous. Dans ce cas particulier, ils ont senti son odeur, et n'arrêteront pas de le traquer tant qu'il ne sera pas mort. Ils sont très brutaux, et très vicieux.

Pas sûr qu'Owen arrive cette fois-ci à les dresser...

En plus des Atrociraptors, Jurassic World 3 présentera également des Pyroraptors, parmi d'autres nouvelles espèces. On a très hâte de les découvrir !