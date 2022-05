Jurassic World : Chris Pratt explique pourquoi il prend cette pose face aux raptors

Alors que Jurassic World 3 "Le Monde d'après" arrivera dans les salles le 8 juin 2022, Chris Pratt, l'interprète d'Owen Grady, a montré en vidéo pourquoi il prenait cette pose face aux raptors pour les dresser.

Jurassic World : Chris Pratt dresse des raptors

En 2015, la saga Jurassique connaît un nouvel élan avec la sortie de Jurassic World. Quatorze ans après Jurassic Park III, les dinosaures sont donc revenus à la vie, pour le plus grand bonheur des spectateurs. Et du box-office. En effet, avec près de 1.7 milliard de dollars, le film est devenu le septième plus gros succès de tous les temps. Il présentait pour la première fois un vrai parc d'attractions avec des dinosaures.

Jurassic World © Universal Pictures

Évidemment, les choses ne tardaient pas à se gâter et les menaçants animaux sortaient de leurs enclos, causant de gros dégâts. Le film était l'occasion de présenter de nouvelles têtes, aussi bien animales (avec l'arrivée de l'Indominus Rex) qu'humaines.

Ainsi, Bryce Dallas Howard et Chris Pratt menaient la barque, dans les rôles de Claire Dearing, directrice des opérations du parc et Owen Grady, employé du parc et comportementaliste. Ce dernier entretenait surtout une relation très fusionnelle avec les raptors, en particulier une femelle nommée Blue, qu'il était parvenu à dresser.

Dans Jurassic World et sa suite Fallen Kingdom, Owen utilise une position particulière pour s'imposer face aux dangereuses créatures. Il met son bras vers l'avant, et la main tendue au niveau de son visage.

Le dressage des raptors expliqué par Chris Pratt

Dans le cadre de la promotion de Jurassic World : Le Monde d'après, Chris Pratt a posté une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il explique pourquoi il utilise cette posture face aux raptors. Il montre cela à Sam Neill (Alan Grant) et Isabella Sermon (Maisie Lockwood), visiblement très intéressés.

Il explique que cette position offre aux raptors l'illusion que l'humain est plus grand, avec la main qui devient la tête (tout en plaçant les yeux entre le pouce et l'index), le bras qui devient la nuque, et le corps qui paraît ainsi plus imposant.

Nous aurons l'occasion de voir de nouveau Owen en action face aux raptors, même si les nouveaux semblent être un peu moins sympathiques...