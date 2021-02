Justice League : découvrez le nouveau look du Joker dans la Snyder Cut

Zack Snyder tentera de réhabiliter le Joker de Jared Leto dans son nouveau montage de "Justice League". Des nouveaux clichés du méchant viennent d'être dévoilés et on peut enfin voir à quoi il va ressembler. Son look tranche radicalement avec celui qu'il avait dans "Suicide Squad."

Justice League : un peu de Joker dans la Snyder Cut

Le rendez-vous est pris, le 18 mars prochain. Date à laquelle Zack Snyder's Justice League sera mis en ligne sur HBO Max. Un montage touffu de quatre heures, baroud d'honneur d'un réalisateur qui aura bataillé pour accoucher de son bébé. Le battage médiatique risque d'être énorme et les réseaux sociaux vont s'enflammer. Parmi les nouveautés attendues, on sait que le Joker fera son retour le temps de quelques minutes. Zack Snyder aime l'incarnation de Jared Leto, en dépit de la haine qui entoure le naufrage artistique qu'a été Suicide Squad.

Un look totalement revu

L'acteur a été appelé pour participer aux reshoots de Justice League et son personnage aura droit à une petite seconde chance. Une précédente image a commencé à teaser ce Joker à la sauce Zack Snyder. Un cliché dominé par le flou, qui jouait sur le mystère. Deux nouveaux aperçus viennent de tomber et Jared Leto s'y affiche enfin avec netteté.

Joker (Jared Leto) - Zack Snyder's Justice League ©HBO Max

Joker (Jared Leto) - Zack Snyder's Justice League ©HBO Max

Difficile de ne pas faire le rapprochement physique avec le Joker de Joaquin Phoenix. Le méchant passe des cheveux courts et verts à une coupe plus longue. Dans l'attitude, aussi, le côté gangster ne se ressent plus, pour laisser la place à un ton torturé. Zack Snyder a peut-être trouvé la bonne approche pour qu'on réévalue cette incarnation.

Zack Snyder annonce la rencontre entre Batman et le Joker

Les deux images résonnent avec celle très récente de Batman. Le Chevalier Noir était dans le même couloir exigu. Le message est très clair : les deux vont se rencontrer le temps d'une scène. Elle reprendra le principe du cauchemar vécu par Bruce Wayne dans Batman v Superman. Le héros mettra cette fois les pieds dans un monde dévasté par Darkseid et comprendra ce qu'il pourrait se passer si les super-héros ne réussissent pas leur mission. Dans les colonnes de Vanity Fair, Zack Snyder a dévoilé le sens de cette confrontation :

Ce qui est cool à propos de cette scène, c'est que le Joker parle directement à Batman de Batman. C'est le Joker qui analyse Batman sur qui il est et ce qu'il est. C'est ce que j'ai senti que les fans méritaient de l'univers DC. Le Joker de Jared Leto et le Batman de Ben Affleck, ils ne se sont jamais vraiment réunis. Cela ne me semblait pas cool que nous ayons fait tout ce chemin avec ces incarnations de Batman et Joker sans les voir se réunir.

Belle manière de faire grimper l'attente - s'il le fallait encore.