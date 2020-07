Justice League : la Snyder Cut n'a plus rien à voir avec le DCEU

L'injustice "Justice League" va être réparée avec la sortie de la Snyder Cut sur la plateforme HBO Max en 2021. Le réalisateur sait que le DCEU a évolué depuis des mois et que son montage n'a plus grand chose à voir avec ce qui est prévu à l'avenir par le studio.

Rappel des faits

Marvel a ses Avengers, DC sa Justice League. Après des débuts assez cohérent, la Warner arrivait enfin à l'étape charnière de la réunion de ses héros. C'est Zack Snyder, très impliqué dans le développement de l'univers, qui hérite du projet. Un drame familial le touche pendant la production et le studio appelle Joss Whedon pour terminer le boulot. Là est tout le problème, car une partie des idées de Snyder est mise à la poubelle. Le film sorti au cinéma ne ressemble pas à grand chose dans la continuité du DCEU. La Warner va même abandonner la trilogie qui était prévue sur l'équipe à la suite de cet échec, pour se concentrer sur un développement moins connecté de son univers. Vous pouvez oublier ce que vous avez subi sur grand écran, la Snyder Cut va se recentrer sur l'apparition du méchant Darkseid, avec plein de nouveautés et de choses traitées différemment. Bref, en résumé : ça promet !

Justice League, un film d'un autre temps ?

Maintenant que la Snyder Cut va voir le jour en 2021 sur HBO Max, on va découvrir Justice League tel qu'il devait être, avec tous les éléments censés lancer la suite du DCEU. Vu la direction prise par le studio (l'abandon du Batman de Ben Affleck, l'avenir incertain de Superman, le multivers chez The Flash...), on peut dire que nous allons voir un film d'un autre temps - l'ancien temps. Et c'est ce qui participera à le rendre sûrement passionnant. Zack Snyder confirme chez Beyond The Trailer que son montage n'est plus du tout en phase avec ce que fait le studio actuellement :

Honnêtement, le DCEU s'est étendu comme un arbre, il s'est épanoui et a grandi de manière incroyable et géniale. Mais pour moi, là où tombe, je crois que ça suit en quelque sorte sa propre voie. C'est un peu séparé maintenant de la continuité du DCEU. Et je pense que c'est une bonne chose.

Découvrir la Snyder Cut, c'est s'apercevoir à côté de quoi nous sommes passés. Le réalisateur avait prévu d'installer une grande intrigue et ce premier film devait, par définition, poser les fondations du chemin à emprunter. On risque donc d'assister à plusieurs connexions avec Batman V Superman et Man of Steel, les deux précédents films réalisés par Zack Snyder. Nous savons déjà, par exemple, que le Robin mort qui a été teasé sera évoqué dans Justice League. Pour mieux vous préparer à ce qui vous attend, on ne peut que vous orienter vers notre guide qui indique tout ce qu'il faut savoir sur ce montage tant attendu.