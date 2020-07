Justice League : tout ce que l'on sait de la Snyder's Cut - CinéSéries

La Snyder's cut de « Justice League » ne cesse de faire parler d'elle. Tous les jours, de nouvelles informations tombent concernant cette relecture de « Justice League ». L'occasion de faire un résumé global de la question. Voici donc tout ce que l'on sait de cette Snyder's cut.

C'est quoi la Snyder's cut ?

En 2017, Zack Snyder réalise Justice League pour Warner Bros Studios. Il s'agissait de la grande réunion du DC Extended Universe (DCEU). Malheureusement, contrairement aux Avengers de chez Marvel Studios, Justice League est très mal reçu par la presse et les spectateurs. Le film rencontre des critiques catastrophiques et rapporte « seulement » 657 millions de dollars au box-office. Un échec qui s'explique notamment par le départ de Zack Snyder avant la fin de la production, remplacé alors par Joss Whedon, chargé de terminer le film. En résulte un film hybride quelque part entre la vision de deux cinéastes aux styles très opposés.

Depuis la sortie de Justice League, les fans ne cessent de réclamer une nouvelle version du film : celle de Zack Snyder. Ils revendiquent la Snyder's cut à travers le hashtag #ReleaseTheSnyderCut. Ils ont fini par obtenir gain de cause puisque ce nouveau Justice League est attendu en 2021 sur HBO Max. Depuis la confirmation de cette Snyder's Cut, les informations ne cessent de pleuvoir. Difficile d'y voir totalement clair. C'est pour cela que nous avons décidé de faire un petit résumé de la question avec tous les éléments que l'on connaît déjà.

Le retour de Darkseid

L'une des grandes déceptions des fans était l'absence de Darkseid dans la coupe finale de Justice League. Pourtant, c'était l'un des plans de Zack Snyder. Il avait la volonté d'introduire ce personnage culte de l'écurie DC Comics. Mais Joss Whedon en a décidé autrement et a préféré évincer ce puissant antagoniste. La Snyder's cut va donc être l'occasion de ramener Darkseid sur le devant de la scène. Il a été rapporté que Ray Porter avait bien tourné ses scènes pour Justice League, mais que celles-ci n'ont pas été gardées au montage. La Snyder's cut va ramener Ray Porter dans la peau du titan cosmique. En juin dernier, Zack Snyder a même offert quelques images de cette nouvelle version de Justice League. Une courte bande-annonce qui tease l'arrivée de Darkseid.

Outre Darkseid, d'autres personnages devraient également revenir. Martian Manhunter, interprété par Harry Lennix sera lui aussi de la partie. Introduit dans Man of Steel, il sera de retour dans la peau de Martian Manhunter, un alien chargé d'observer la race humaine. Enfin, il se murmure même que Green Lantern apparaîtra dans cette Snyder's cut.

Une sortie exclusive sur HBO Max

Sandra Drew, présidente des opérations commerciales de WarnerMedia Entertainment, a confirmé que cette Snyder's cut verra le jour en juin 2021 sur HBO Max. Cette nouvelle version n'aura pas de sortie au cinéma ou en DVD, elle sera exclusivement disponible sur la plateforme. Les dirigeants veulent d'ailleurs utiliser la popularité de cette Snyder's cut pour attirer le public sur HBO Max.

La Snyder's Cut sera beaucoup plus longue

Justice League durait 2h. Une durée trop courte pour exploiter tous les éléments et tout le potentiel proposés dans le film. Cette Snyder's cut durera beaucoup plus longtemps. Sans connaître la durée exacte de cette nouvelle coupe, il se murmure que la Snyder's cut pourrait durer de 4 à 6h. De quoi laisser le temps à Zack Snyder de totalement développer son histoire. Le film devrait alors être divisé en plusieurs épisodes pour former une mini-série.

La réédition du budget

Cette Snyder's cut bénéficierait d'un budget supplémentaire de 20 à 30 millions de dollars. Le projet réunit de nombreux membres de l'équipe originelle de la post-production pour assembler cette nouvelle version. Pour autant, Warner Bros refuse de financer de nouvelles prises de vue avec le casting originel. Les acteurs ne reviendront donc pas tourner des scènes additionnelles. Zack Snyder va devoir composer avec les rushs qu'il possède déjà. Le budget sera donc utilisé majoritairement dans les effets spéciaux.

Une partition musicale complète

Tom Holkenborg, alias Junkie XL, qui a initialement travaillé sur la musique de Batman V Superman était à l'origine attaché à la partition de Justice League. Pourtant, Joss Whedon a préféré engager Danny Elfman pour composer la musique du film. C'est sa création qui retentit dans la coupe finale du métrage. Mais pour la Snyder's cut, Zack Snyder a confirmé qu'il utiliserait la partition de Junkie XL au détriment de celle de Danny Elfman. Il a également confirmé que le thème musical de Man of Steel créé par Hans Zimmer sera reprise dans la Snyder's cut.

Voilà à peu près tous les éléments connus de cet excitant projet. Cette relecture du film de 2017 est très attendue par les fans du DCEU, et plus largement par les fans du genre super-héroïque. Rendez-vous en 2021 pour découvrir cette nouvelle version !