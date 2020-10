Justice League : le Joker de Jared Leto sera dans la Snyder Cut

Zack Snyder nous réserve un tas de surprises pour son montage de "Justice League". Il ose même rappeler le Joker de Jared Leto lors de ses reshoots. Une idée un peu folle tant le méchant n'a pas été une satisfaction du DCEU. Se dirige-t-on vers une réhabilitation ?

La Snyder Cut : un miracle que l'on n'espérait plus

Dans une année 2020 décidément bizarre et morose, une bonne nouvelle aura apporté un peu de bonheur : l'autorisation accordée par la Warner à Zack Snyder pour qu'il sorte son montage de Justice League. Le dossier durait depuis la sortie du film au cinéma, la catastrophe signée Joss Whedon restant en travers de la gorge des fans et du réalisateur. Ce dernier avait été forcé de quitter la production après un drame familial. Son suppléant a fait à peu près n'importe quoi, avec une refonte du scénario et le retrait de la majeure partie des idées de Snyder. Justice League devait être le premier épisode d'une trilogie qui aurait pu être épique mais ces événements ont tout chamboulé. On en parle aujourd'hui presque plus pour ce qui entoure la conception que pour le film en lui-même. Vivement qu'on se recentre sur l'artistique avec ce gros morceau de quatre heures, décomposé en une mini-série de quatre épisodes. Ça sera à découvrir sur HBO Max en 2021, pour les pays qui ont accès au service.

Justice League racontera toujours comment Batman cherche à monter une équipe pour lutter contre l'arrivée de Steppenwolf sur Terre. Un méchant à la recherche des trois Boîtes-mères. Le Chevalier Noir, conscient que la perte de Superman est immense, tente de convaincre Aquaman, Wonder Woman, The Flash et Cyborg de se joindre à sa cause pour cet immense combat. Zack Snyder sait qu'il ne pourra pas faire sa trilogie, alors il va essayer de tout donner dans ce montage pour prouver que sa vision était intéressante. Qui sait, peut-être que ce montage pourrait débloquer des projets chez Warner...

Surprise ! Le Joker aura une place dans Justice League

Mal embarqué après une introduction qui n'a pas eu l'effet escompté, le nouveau Joker incarné par Jared Leto n'est pas en odeur de sainteté dans le coeur des spectateurs. Alors que la Warner comptait utiliser le personnage dans plusieurs films, il s'avère que son destin sera écourté. Son ex-copine, Harley Quinn, continue d'être l'un des fers de lance de ce qu'il reste de l'ancien DCEU mais le Prince du crime avait l'air pour de bon remisé à la cave - supplanté par le film indépendant avec Joaquin Phoenix. Enfin, pas tout à fait. The Hollywood Reporter annonce en effet que Zack Snyder a rappelé Jared Leto pour les récents reshoots de sa Snyder Cut de Justice League.

Immense surprise, car le personnage n'a rien à voir avec les enjeux du film et n'a pas été montré dans la version cinéma. La petite référence que l'on a vue dans la bande-annonce était finalement un signe. Elle nous rappelait qu'il faisait partie de cet univers et qu'il n'était possiblement pas à la retraite. Reste à savoir comment Zack Snyder va l'inclure dans son travail. Disposait-il déjà de rushs tournés à l'époque ? Si ce n'est pas le cas, quelques jours additionnels ne devraient cependant pas permettre de lui promettre une place de choix dans la narration. La Snyder Cut est peut-être vue comme l'occasion parfaite pour fermer son arc narratif et que l'univers DC fasse une croix pour de bon sur ce Joker, sans laisser un goût d'inachevé. Courageux, dans tous les cas, de la part du réalisateur, de convoquer une figure que les fans ont dans le collimateur.

Le média américain rapporte aussi une nouvelle d'un autre genre : les producteurs Jon Berg et Geoff Johns ne seront pas crédités au générique. Eux qui sont accusés d'être responsable du sabotage de Joss Whedon ne sont pas bien vus par Zack Snyder, qui leur en veut d'avoir permis un tel massacre.