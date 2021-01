Justice League : Zack Snyder n'a tourné que deux nouvelles scènes pour sa Snyder cut

Si la « Snyder Cut » va durer 4h, le cinéaste a tourné très peu de séquences supplémentaires. Quelques minutes inédites, pour deux scènes, dont l'une concernera le retour de Jared Leto dans la peau du Joker.

Retour sur la Snyder Cut

La promotion de cette nouvelle version de Justice League ne cesse de s’intensifier. Après l'échec du film en 2017, les fans ont réclamé une nouvelle version de cette réunion super-héroïque des héros DC. On met sous le tapis l'interprétation de Joss Whedon et on donne carte blanche à Zack Snyder pour offrir sa propre vision de l’œuvre. Le cinéaste est de retour aux fourneaux pour livrer une nouvelle version du film, intitulée la Snyder Cut. Nouveau montage, nouvelle conclusion et surtout son lot d'images inédites.

Justice League ©Warner Bros Studios

Zack Snyder va essentiellement se reposer sur les heures de rushs à sa disposition sur la première version du film. Le cinéaste va reprendre ses images de 2017 pour offrir une vision améliorée de cet échec critique et populaire de l'époque. Mais s'il peut compter sur ces images inédites, Zack Snyder a également tourné quelques nouvelles séquences. Quatre minutes d'images inédites qui permettront notamment le retour d'un personnage emblématique...

Le retour du Joker

Lors d'une interview avec Comic Book Debate, le cinéaste s'est étendu plus précisément sur cette nouvelle version de Justice League. Il a notamment révélé que Superman allait sortir son costume noir. Mais il a également confirmé qu'il n'a tourné que deux séquences additionnelles pour son nouveau montage. Un ajout assez léger que Zack Snyder justifie par le nombre de rushs à sa disposition. Il rappelle ainsi que 80% des images qu'il a tourné n'ont jamais été vues par le public :

Une toute petite partie du film concerne les nouvelles images que j'ai tourné. 80% du film n'a jamais été vu par personne. Cette partie est vraiment excitante, et je suis impatient que tout le monde vive cette aventure à grande échelle comme je l’avais prévue.

Suicide Squad ©Warner Bros Studios

Zack Snyder précise également qu'une de ces deux scènes en question concernera un personnage iconique de l'univers Batman : le Joker. Pour l'occasion, le cinéaste a rappelé Jared Leto pour reprendre son rôle qu'il détenait déjà dans Suicide Squad. Beaucoup ont critiqué sa prestation dans le film de David Ayer, mais le comédien conserve une solide base de fans qui voulait le revoir dans la peau de Prince du crime.

Tout d’abord, clarifions les choses : il y a deux éléments que j’ai ajoutés. Un élément que j’avais vraiment espéré tourner en post-production, mais je n'en ai jamais eu la chance, et une scène avec Jared. Il y a toute une partie avec Jared. Le reste des quatre heures du film se base sur ce que j'ai déjà tourné. J'étais dans une lutte perpétuelle avec le studio, vous savez, et nous avons eu beaucoup de choses à faire, de les rendre amusantes, et tout le reste. J'ai juste en quelque sorte, d'une manière légèrement subversive, continué à faire mon truc en même temps. Donc cette version est plus proche de ce que j'aurai fait sans aucune influence.

Difficile de savoir le sujet de ces deux mystérieuses scènes. Si la première concerne le Joker, sur qui va se porter la seconde ? Peut-être sur Martian Manhunter, confirmé dans cette nouvelle coupe. Ou même, qui sait, Green Lantern dont on espère toujours une apparition. Autre possibilité, le retour de Deathstroke, lui aussi confirmé dans ce nouveau montage. Une multitude de possibilités s'ouvre ainsi à nous, et on a quand même très hâte de voir cette Snyder Cut.