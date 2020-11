Justice League : Zack Snyder nous montre de près le nouveau Steppenwolf

Le méchant Steppenwolf de la version cinéma de "Justice League" avait provoqué quelques moqueries. Il changera de look dans la Snyder Cut et le réalisateur nous permet de l'approcher très près avec une nouvelle image inédite. La différence avec l'ancienne version saute aux yeux.

Le fiasco Justice League

Quand Joss Whedon remplace Zack Snyder à la tête de Justice League, il ne se contente pas de finir le travail et de respecter la vision de son prédécesseur. Il va totalement modifier le film et en faire quelque chose d'indigeste sans aucune personnalité ni ambition. N'oublions pas que la Warner avait mobilisé un budget de 300 millions de dollars. Des moyens extraordinaires qui sont suffisants pour aboutir à un spectacle dingue. D'innombrables changements dénués de sens sont intervenus en cours de route, sur la forme comme sur le fond.

La base de l'histoire restait identique avec Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) qui s'allient pour lutter contre Steppenwolf (Ciarán Hinds). Un méchant projetant de s'emparer des Boîtes-Mères pour obtenir un puissant pouvoir. Lui au moins a eu la chance de finir dans le film, parce que l'autre méchant principal, Darkseid (Ray Porter), a carrément sauté du montage ! Rassurez-vous, il sera présent dans la Snyder Cut dont l'arrivée sur la plateforme HBO Max est programmée en 2021, à une date inconnue.

Steppenwolf change dans la Snyder Cut

Steppenwolf avait été critiqué lors de la version de Joss Whedon en raison de son design peu convaincant. Son visage était trop gentillet et on avait l'impression d'avoir un méchant au rabais. Zack Snyder l'avait imaginé autrement. Heureusement, la Snyder Cut va revenir à un design plus agressif. Nous avions eu un aperçu de sa nouvelle silhouette dans une image (de qualité moyenne) et dans la bande-annonce (supprimée pour l'utilisation sans droits d'auteur d'une musique). Le réalisateur avait promis qu'il allait en sortir une nouvelle pour remplacer la précédente et il en a profité pour diffuser sur le réseau social Vero une image inédite de Steppenwolf. Nous sommes très proches du méchant, ce qui nous permet de mieux saisir les détails de son visage et de sa piquante armure

© Warner Bros.

Si on se lance dans le jeu de la comparaison avec le Steppenwolf vu au cinéma, ce nouveau le surpasse grâce à un look agressif et un visage plus réussi. Les piques en pagaille participent à le rendre inquiétant, et en particulier ce casque beaucoup plus imposant. Est-ce pour autant qu'il convainc ? La qualité des effets visuels n'est pas forcément très agréable à l'œil. Nous ne sommes pas au maximum de ce que l'on peut faire de nos jours avec cet amas peu élégant de pixels.

Les retours sur les réseaux sociaux sont d'ailleurs partagés à son sujet. Pas mal de monde souligne que l'on dirait un personnage sorti d'un ancien jeu vidéo. D'un autre côté, les fans regrettent que le design soit encore trop éloigné de celui des comics. Néanmoins, une majorité s'accorde à dire que ce résultat reste supérieur à celui de Joss Whedon. Mais ce n'est pas parce qu'on part de très loin qu'il faut se contenter de quelque chose d'un peu moins mauvais... Pour rappel, l'ancien avait cette tête :

© Warner Bros.

À voir dans le feu de l'action, avec d'autres éclairages, si ce Steppenwolf passe mieux. Pour que Zack Snyder montre une telle image, c'est que nous sommes en face du résultat final. Avec 70 millions de dollars débloqués pour achever ce montage de Justice League, on ne peut pas dire que l'argent a été un problème.

Le film est toujours prévu pour 2021 sur HBO Max.