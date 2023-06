Keanu Reeves : le beau geste de l'acteur pour le premier Cannes de Kate Beckinsale

Le premier Festival de Cannes de Kate Beckinsale, en 1993 pour "Beaucoup de bruit pour rien", aurait pu virer au drame sans l'intervention de Keanu Reeves et Robert Sean Leonard qui ont aidé l'actrice avec sa robe.

Keanu Reeves toujours là pour les autres

Keanu Reeves a depuis longtemps une image de "gars sympa". Plus d'une fois l'acteur s'est montré attentionné. Il avait par exemple fait une agréable surprise à Sandra Bullock sur le tournage de Speed (1994) en lui faisant goûter pour la première fois de sa vie du champagne et des truffes. Le comédien avait également, à l'époque de Matrix (1999), fait don d'une grande partie de son salaire pour la recherche sur le cancer. Et il se serait donc encore illustré, cette fois avec Kate Beckinsale.

L'actrice, connue pour ses rôles dans la saga Underwold ou encore Pearl Harbor (2001), avait croisé la route de Keanu Reeves dès 1993 avec Beaucoup de bruit pour rien. Réalisé par Kenneth Branagh, le film réunissait également Michael Keaton, Robert Sean Leonard, Emma Thompson ou encore Denzel Washington. Pour Kate Beckinsale, il s'agissait de sa première expérience au cinéma, tandis que Keanu Reeves avait déjà une jolie carrière (avec notamment Point Break et Dracula).

Beaucoup de bruit pour rien ©BBC Film

Avant sa sortie dans les salles françaises, l'adaptation de la pièce éponyme de William Shakespeare fut sélectionnée en compétition officielle au Festival de Cannes 1993. Même si le film ne remporta pas la Palme d'or (remise à La Leçon de piano et Adieu ma concubine), ce fut l'occasion pour Kate Beckinsale de monter pour la première fois les marches du célèbre festival.

Kate Beckinsale a frôlé la catastrophe à Cannes

La comédienne a récemment partagé sur son compte Instagram une photo de cet événement, retrouvée par sa mère. Elle raconte en légende comment Keanu Reeves et Robert Sean Leonard l'ont sauvée d'une terrible humiliation.

Kate Beckinsale explique que, pour sa tenue, elle avait acheté un body dans un magasin Sock Shop à l'aéroport. Mais au moment de monter dans la voiture qui devait l'amener sur le tapis rouge, tous les boutons-pression au niveau de son entrejambe se sont ouverts. Son body s'est alors "retourné comme un store", la laissant en panique.

Je n'ai pas senti que c'était le meilleur moment pour trifouiller mes dessous avec tout le monde à l'arrière de la voiture, alors j'ai simplement paniqué en silence.

L'actrice s'est ensuite présentée sur le tapis rouge et a "chuchoté à Keanu et Robert Sean Leonard ce qui s'était passé". Les deux acteurs l'ont donc aidée à tenir sa tenue pour qu'elle puisse monter les marches l'air de rien.

Sur cette photo, je tiens le soufflet avant et eux deux tiennent le soufflet arrière. Ils sont des légendes absolues qui n'avaient peut-être même pas compris physiquement ce qui se passait, ni même jamais entendu le mot "soufflet" auparavant. Mais tous les deux ont sauté pour me sauver sans poser de questions.

En plus de cette photo, Kate Beckinsale a retrouvé (via un compte de fan) une vidéo d'elle où elle donnait plus de détails sur cette expérience et son premier Festival de Cannes. Vidéo à découvrir ci-dessous :