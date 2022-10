Kevin Spacey reconnu non coupable d'agression sexuelle

En octobre 2017 Anthony Rapp accusait Kevin Spacey de harcèlement sexuel et d'agressions sexuelles. Le procès entre les deux hommes a eu lieu et le verdict est allé dans le sens de Kevin Spacey. L'acteur est toujours poursuivi pour des faits similaires par trois autres hommes.

Kevin Spacey, les nombreuses accusations d'agressions sexuelles

En quasiment un claquement de doigts, Kevin Spacey est passé de grande star hollywoodienne à persona non grata. Jusqu'en 2017, l'acteur avait tout pour lui, portant notamment la série à succès House of Cards. Puis vint l'affaire Harvey Weinstein, et les langues ont commencé à se délier sur des personnalités d'Hollywood (entre autres). Parmi elles, Kevin Spacey donc, accusé en octobre 2017 de harcèlement sexuel et d'agressions sexuelles. Le premier à avoir porté ces accusations fut Anthony Rapp. D'après lui, le comédien aurait tenté d'abuser de lui dans son appartement de New York, en 1986, lorsqu'il n'avait que quatorze ans et que Kevin Spacey était âgé de vingt-six ans.

Frank Underwood (Kevin Spacey) - House of Cards ©Netflix

Par la suite, d'autres personnes ont porté des accusations à l'égard de la star pour des faits similaires. De plus, huit employés d'House of Cards ont pointé son comportement inapproprié sur le tournage de la série Netflix. C'est à la suite de cela que la plateforme a décidé de se séparer de la vedette du show - Robin Wright devenant le personnage principal de la saison 6 à sa place. En plus de Netflix, il y a également la production de Tout l'argent du monde (2017) qui a préféré retourner toutes ses scènes en le remplaçant par Christopher Plummer plutôt que de sortir le film avec lui dans un contexte aussi délicat.

Depuis, Kevin Spacey est très peu apparu devant les écrans et a dû faire face aux nombreuses accusations. L'acteur a ainsi été condamné, en novembre 2021, à payer 31 millions de dollars à la production d'House of Cards pour combler les pertes financières du show causées par son comportement et son image.

Le verdict du procès face à Anthony Rapp

Si certains procès dont il faisait l'objet ont été abandonnés, il restait celui de son premier accusateur Anthony Rapp. Le verdict a finalement été rendu le jeudi 20 octobre, comme le relaie Variety. Et les conclusions sont cette fois allées du côté de Kevin Spacey. Après délibération, les membres du jury new-yorkais ont estimé qu'il n'était pas prouvé que l'acteur avait "touché le sexe ou une partie intime" d'Anthony Rapp.

Pour la défense de Kevin Spacey, ses avocats avaient notamment mis en avant des incohérences dans le témoignage d'Anthony Rapp et dans sa description de l'appartement de l'acteur. De leurs côtés, les avocats de Rapp ont, dans leur plaidoirie, déclaré que Kevin Spacey était "un prédateur sexuel qui avait profité d'un enfant".

Suite à cette décision du jury, Anthony Rapp, qui réclamait dans cette affaire 40 millions de dollars de dommages et intérêts, s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il a remercié d'abord les membres du jury pour leur service. Puis s'est dit malgré tout satisfait d'avoir pu mettre en lumière son cas, au sein "d'un mouvement plus large autour de la lutte contre toutes formes de violences sexuelles".

Kevin Spacey est toujours poursuivi pour des agressions sexuelles contre trois hommes. Des faits qui remonteraient à une période entre mars 2005 et avril 2013, lorsqu'il occupait le poste de directeur d'un théâtre londonien. L'acteur a plaidé non coupable en juillet dernier.