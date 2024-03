Kristen Stewart dit non à Marvel

Si elle a déjà exploré de très nombreux genres dans sa carrière, Kristen Stewart n’a jamais tenu de rôle dans un film Marvel. Et, à moins qu’une cinéaste bien connue ne le lui demande, cela ne changera sans doute pas.

Kristen Stewart ne veut pas faire de film Marvel…

Depuis ses rôles dans Panic Room ou Twilight lorsqu’elle était enfant puis adolescente, Kristen Stewart s’est forgée une solide carrière dans le monde du cinéma. L’actrice a aussi développé la réputation d’être imprévisible lorsqu’il s’agit de choisir son futur projet. Elle aime passer d’un genre de films à un autre totalement différent.

Au fil des années, Stewart a ainsi exploré de très nombreux genres. Elle est par exemple passée par le drame, la comédie d’action, le thriller, le biopic ou encore la science-fiction. En revanche, elle n’a jamais endossé le costume d’une super-héroïne à l’écran dans une production Marvel. Et selon elle, il y a très peu de chances pour que cela se produise un jour.

… à moins que…

Stewart a récemment fait un passage par le podcast d’Amanda Hirsch, Not Skinny But Not Fat. L’actrice y a notamment révélé qu’elle n’apparaitrait sans doute jamais dans un film Marvel. Elle a ensuite critiqué les longs-métrages proposés par la Maison des Idées :

Ce qui arrive, c’est que vous vous retrouvez avec cette expérience bizarre, algorithmique, où vous ne pouvez pas sentir d’aspect personnel. Donc je n’en ferai sans doute jamais.

Stewart a toutefois avoué qu’elle pourrait revenir sur cette décision à une condition. À savoir qu’une réalisatrice bien connue lui demande de le faire : "Si Greta Gerwig me demandait de faire un film Marvel, je le ferais."

Pas la première à s’en prendre aux studios Marvel

L’interprète de Bella dans la saga Twilight n’est pas la première à critiquer ouvertement les films Marvel. En 2019, Martin Scorsese avait fait beaucoup réagir en déclarant qu’il estimait que les films de la Maison des Idées n’étaient pas du cinéma. Il y a quelques semaines, Ray Winstone s’en est aussi pris au studio derrière Avengers pour son manque de liberté créative sur Black Widow.

Quoi qu’il en soit, Stewart reviendra bientôt dans plusieurs projets. Elle sera à l’affiche de Love Me et Love Lies Bleeding. Les deux longs-métrages sont déjà sortis aux États-Unis, mais on ne sait pas encore s’ils auront droit à une sortie dans les salles en France. L’actrice tiendra aussi un rôle dans Sacramento, puis dans Rosebushpruning. Ces deux films n’ont pas non plus de date de sortie pour le moment.