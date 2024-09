Ce soir à la TV : ce film français a battu Avengers au box-office

Ce soir TF1 diffuse "La Ch'tite Famille" (2018), un film très personnel pour Dany Boon, récompensé au box-office. Lors de sa sortie en salles, le réalisateur dépassa les super-héros Marvel.

Dany Boon retrouve les Ch'tis dix ans plus tard

En 2008, Dany Boon a connu son plus gros succès avec Bienvenue chez les Ch'tis, qu'il a réalisé et dans lequel il tient l'un des rôles principaux avec Kad Merad. Un véritable phénomène qui a cumulé plus de 20 millions d'entrées en France. Soit encore à ce jour le meilleur résultat d'un film français au box-office national - le film américain Titanic le battant de quelques centaines de milliers d'entrées. Réitérer un tel exploit paraît difficile, voire impossible. Mais même sans atteindre des chiffres aussi impressionnants, Dany Boon a encore fait parler de lui, dix ans plus tard.

En 2018, le réalisateur nous ramenait dans la région du Nord avec La Ch'tite Famille (qui n'est pas une suite de Bienvenue chez les Ch'tis). Dedans, on le retrouve dans la peau de Valentin, un architecte réputé, tout comme sa compagne Constance (Laurence Arné). Alors qu'ils préparent un vernissage au palais de Tokyo à Paris, les choses dérapent. Car Valentin a toujours menti sur ses origines, ne souhaitant pas admettre qu'il vient d'un milieu modeste et qu'il a grandi dans le Nord de la France.

La Ch'tite famille ©Pathé

Pire, il a prétendu que sa mère (Line Renaud) l'avait abandonné. Sauf que celle-ci, accompagnée du frère de Valentin, de sa belle-sœur et de sa nièce, vient justement à Paris le jour du vernissage. De plus, un accident va le ramener encore plus à ses origines. Percuté par une voiture et après un coma, Valentin se réveille amnésique mais avec toutes ses habitudes du passé, dont son accent ch'ti qui ne passe pas vraiment au sein du milieu parisien bourgeois.

Un film très personnel pour Dany Boon

Ainsi, Dany Boon joue encore sur une opposition de milieux et amuse en poussant à l'extrême certains clichés. Le tout étant au service d'une comédie familiale bienveillante avec ce personnage qui retrouve ses valeurs et renoue autant avec ses origines que sa famille - plus particulièrement sa mère. Même si les clichés utilisés n'ont pas été du goût d'une partie de la presse, l'émotion véhiculée et plus présente que dans Bienvenue chez les Ch'tis a tout de même été notée.

Il faut dire que Dany Boon a revendiqué La Ch'tite Famille comme étant son film le plus personnel, et le tournage lui a d'ailleurs rappelé des souvenirs avec ses parents, comme il le racontait dans le dossier de presse.

Je me revois parler à ma mère comme Valentin le fait avec Line ! Je vois mon père dans le personnage joué par Pierre Richard... D’ailleurs, dans la scène où je m’explique enfin avec lui après toutes ces années, j’ai fini en larmes, à tel point que je n’ai pas gardé cette prise car elle n’était pas montable ! L’émotion était trop forte...

La Ch'tite Famille plus fort qu'Avengers: Infinity War

Sans même frôler le succès de Bienvenue chez les Ch'tis, Dany Boon a tout de même réalisé un nouvel exploit au box-office avec La Ch'tite Famille. Cumulant 5,62 millions d'entrées, le film s'est retrouvé dans le top 3 du box-office français 2018. Pourtant, cette année avait été marquée par la sortie d'un énorme blockbuster américain : Avengers: Infinity War. Mais même les super-héros Marvel n'ont rien pu faire face aux Ch'tis. Avec 5,1 millions d'entrées, il se plaça 4e au box-office, juste derrière La Ch'tite Famille. Celui-ci fut par contre battu de peu par deux autres familles. Celle de Les Tuche 3 (5,68 millions d'entrées), et celle des super-héros des Indestructibles 2 (5,8 millions d'entrées).