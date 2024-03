Ce soir à la TV : un des plus gros échecs de Tom Cruise au cinéma

Un énorme budget, un personnage iconique, et Tom Cruise. Malgré cette équation séduisante, le reboot de "La Momie" a été un véritable échec dans le monde. Il est diffusé ce soir sur CStar.

La Momie : un reboot qui devait lancer un vaste univers étendu

En 2017, Universal dévoile La Momie, un nouveau film mettant en scène la créature égyptienne, porté par la superstar Tom Cruise. Doté d'un budget estimé à environ 190 millions de dollars, ce blockbuster devait lancer le Dark Universe, un projet ambitieux d'Universal Pictures visant à créer un univers cinématographique partagé qui réunirait les monstres classiques de l'époque dorée du studio.

Pour toute une génération de spectateurs, ce long-métrage, mis en scène par Alex Kurtzman, était un remake de la saga culte sorti à la fin des années 1990 avec Brendan Fraser (qui s'était d'ailleurs exprimé sur ce remake). Et malheureusement, il n'a pas connu le même succès.

En effet, La Momie a rapporté 410 millions de dollars dans le monde. Bien que ce chiffre ne soit pas négligeable, il faut le mettre en perspective avec le budget énorme du film, estimé à approximativement 190 millions de dollars, sans compter les coûts de marketing considérables. Les recettes n'ont donc pas suffi à générer le profit attendu par Universal, surtout sur le marché nord-américain où le film n'a pas rencontré le succès escompté (seulement 80 millions de dollars).

Le réalisateur profondément marqué par l'échec du film

Le film a été largement critiqué pour son manque de direction claire, tentant de mélanger action, aventure, et éléments d'horreur sans réussir à créer une cohérence satisfaisante. La critique a également pointé du doigt le scénario, jugé confus et surchargé, dans le but apparent de poser les bases du Dark Universe plutôt que de se concentrer sur une histoire solide et engageante. Même la présence de la superstar Tom Cruise n'a pas suffi à emballer le public.

Le Dark Universe était censé être un univers cinématographique concurrent de ceux de Marvel et DC, rassemblant les personnages emblématiques des films d'horreur d'Universal comme Dracula, Frankenstein, l'Homme Invisible, et bien sûr, la Momie. Le succès de La Momie devait ouvrir la porte à de nombreux autres films interconnectés. Cependant, l'échec du film a mis en évidence les faiblesses d'une stratégie reposant sur la création précipitée d'un univers partagé sans avoir d'abord assuré le succès individuel des films le composant.

Alex Kurtzman, le réalisateur du film, avait déclaré en 2022 avoir été profondément marqué par cette débâcle, qui avait été "l'un des plus gros échecs" de sa vie, "autant personnellement que professionnellement".