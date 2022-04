La Nonne 2 : Warner annonce une bonne nouvelle pour la suite du film d'horreur

Sorti en 2018, le film "La Nonne", spin-off de la saga "Conjuring" a connu un énorme succès au box-office. De quoi donner l'envie à Warner Bros de lancer une suite. Et bonne nouvelle : le projet est toujours dans les cartons du studio !

La Nonne : le plus gros succès de la saga Conjuring

Dans Conjuring 2 sorti en 2016, Estelle Warren (Vera Farmiga) était tourmentée par un terrifiant démon nommé Valak qui prenait l'apparence d'une nonne. Comme pour Annabelle dans le premier Conjuring, ce personnage démoniaque a eu droit à son propre film, tout simplement appelé La Nonne, sorti sur les écrans en 2018.

Il se déroulait dans une abbaye roumaine et revenait aux origines de ce démon, bien avant qu'il ne croise la route des Warren.

La Nonne ©Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Fait plutôt surprenant, le film est devenu le plus gros succès de toute la franchise Conjuring. En effet, avec 365 millions de dollars cumulés, La Nonne a fait mieux que les trois Conjuring (319, 320 et 200 millions) et que les trois films consacrés à Annabelle (257, 306 et 231 millions). Face à un tel carton, Warner a rapidement annoncé une suite. Mais depuis deux ans, aucune nouvelle information n'est sortie concernant l'avancée de ce projet.

La Nonne 2 toujours dans les cartons

La CinemaCon qui se tient en ce moment à Las Vegas permet aux studios de dévoiler leurs futurs films les plus attendus. La nuit dernière, c'était au tour de Warner Bros de révéler les points forts de son line-up à venir. Le studio en a profité pour officialiser la suite de The Batman avec Robert Pattinson. Mais ça n'est pas tout.

En effet, lors de la vidéo de présentation de Warner (via Bloody Disgusting), La Nonne 2 était bien présent à l'image. Aux dernières nouvelles, c'est Akela Cooper, scénariste de Malignant, qui est chargée d'écrire le film.

Aucune date de sortie n'a en revanche été dévoilée pour cette suite attendue par les amateurs d'horreur.